Chano presentó su nuevo tema romántico junto a Natalie Pérez: “El himno de nosotros”

Tras los rumores de romance, Chano Charpentier sacó su nuevo tema romántico “El himno de nosotros” que realizó en colaboración con Natalie Pérez. Esta nueva apuesta del cantante sale a la luz cuatro días antes del 14 de febrero, pensada especialmente para los enamorados.

“Habla de un yo plural de una sola sombra, como también decía Borges, ‘¿y que importa la palabra que me nombra si sigue siendo yo y no pudo ser nosotros?’”, explicó Chano en el comunicado de la publicación.

“Jamás podría ser ‘Yo’ quien escriba la palabra ‘Nosotros’. Mi soledad no me lo permitiría, pero sin embargo cometí una traición. Que es mi manera de escribir. Y finalmente desapareció esa palabra que no conozco y aparecí yo. Fui tan cobarde que no supe no escribir el himno de Nosotros”, agregó el cantante.

Además, Chano aseguró que Natalie Pérez “llenó de amor y de luz como nadie podría haber hecho” su canción.

Natalie Pérez y Chano dejaron una puerta abierta para el futuro

Previo a lanzar el tema, Natalie Pérez y Chano hicieron un vivo por Instagram donde se tiraron flores uno al otro y hablaron de la grabación del tema y del videoclip. Fue en ese momento que el cantante se sinceró sobre sus sentimientos.

“Deberíamos hacer una estatua de nosotros. Yo soy un número y vos otro número, pero juntos somos un numero n. No es uno más uno igual a dos; es igual a diez mil millones”, aseguró Chano. Y la artista agregó: “La palabra nosotros es lo opuesto a la soledad”.

Ante tantas palabras de amor, sus seguidores no dejaron de preguntarse qué pasaba entre ellos y Pérez fue quien respondió. “No estamos juntos, somos amigos”, sentenció.

“Te quiero agradecer, sos tan dulce. Esta canción me dio la posibilidad de conocer a una persona tan sensible como vos”, señaló Moreno Charpentier.

“Gracias, compartimos un montón de momentos muy buenos a partir de esta canción, pero lo principal fue compartir ese rato muy valioso. Sos una hermosa persona, portate bien, te quiero”, aconsejó Pérez. Y para no cerrar ninguna posibilidad de cara al futuro, se despidió con algo de intriga de cara al futuro de ambos. “No sabemos en qué va a terminar”.