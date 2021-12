Natalie Pérez rompió el silencio y habló de su relación con Chano Charpentier: “No tenía ninguna razón de ser”

Al comienzo de este mes Maite Peñoñori reveló en “Los Ángeles de la Mañana” el romance menos esperado del año: Chano Charpentier y Natalie Pérez. Sin embargo, hace unos días se especuló que el cantante mantenía un ida y vuelta con la modelo y actriz Sofía Santos, a quien el cantante suele mostrarse activo en la cuenta de Instagram de la mujer, donde Chano puso like y realizó comentarios llamativos a sus posteos.

A pesar de tantos rumores, Natalie negó conocer al músico y realizó un descargo en su cuenta de Instagram: “¡Hola! Estoy masticando el capuchón de una lapicera y leyendo notas, y no puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista”, comenzó la artista en una serie de video en sus historias.

“¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”, señaló, en referencia a la frase “No soy segunda opción” que podía leerse en su remera, el día que comenzaron los rumores sobre el nuevo interés amoroso de Charpentier.

“Y la canción que canté en el piano, para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía ‘¿por qué te olvidaste de mí?’”, señaló Pérez.

Luego, la cantante finalizó: “Nadie más me rompió el corazón, y aprovecho y te mando un beso. Me encantás. Igual lo de romper el corazón es relativo, porque nadie puede romperte el corazón. Solo uno lo puede descuidar. Que tengan lindo domingo, les mando un abrazo muy grande. Todo lo que dicen los periodistas es mentira”, cerró la actriz, negando así el romance con el líder de Tan Biónica.