¡Romance inesperado! Chano y Natalie Pérez están en pareja

Este viernes, Maite Peñoñori reveló en “Los Ángeles de la Mañana” el romance menos esperado del año: Chano Charpentier y Natalie Pérez están en pareja.

“Se empezaron a escribir cuando él estuvo internado, cruzaron muchos mensajes, pegaron mucha onda. Arrancaron a conocerse, se ven mucho en la casa de ella. Ella ya le contó a la familia que está saliendo con él y que están muy enganchados”, detalló la panelista de LAM.

“Me dicen que él está muerto de amor con ella, enamoradísimo”, agregó la periodista sobre el romance entre los dos cantantes, que fue planteado como el enigmático del día en el programa conducido por Ángel de Brito.

Natalie Pérez desmintió su romance con Nico Occhiato con un divertido audio de su abuelo

Maite Peñoñori contó que comenzó a averiguar con quién estaría de novia la actriz después de que ella desmintiera estar saliendo con Nico Occhiato.

Esta semana, en “Intrusos” aseguraron que el ex de Flor Vigna y Natalie habían tenido varios encuentros. Pero ella salió a aclarar todo a través de una conversación de WhatsApp que mantuvo con su abuelo.

“Hola Natalie, ¿cómo estás? Te quería felicitar por el novio nuevo, ¿Occhiato es? Me gusta, eh. Hay que domarlo un poquito, porque es medio picaflor ese, pero me gusta”, comentó el abuelo de la artista.

Automáticamente, ella le respondió. “¡Abuelo! Me hiciste reír! No, no salgo con ese chico”. Y como dijo “ese chico”, dando a entender que sí salía con otro, la “angelita” se puso a investigar y descubrió que se trataba nada menos que de Chano.