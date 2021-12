Natalie Pérez desmintió su romance con Nico Occhiato con un divertido audio de su abuelo

En las últimas horas circuló un rumor en el que aseguraban que Natalie Pérez y Nico Occhiato tienen un romance. Sin embargo, los protagonistas lo desmintieron a través de sus redes sociales, con el audio del abuelo de la cantante, quien se mostró sorprendido con la noticia.

En Intrusos ventilaron que Nico Occhiato, el ex de Flor Vigna, estaba saliendo con Natalie Pérez y que habían mantenido varios encuentros.

Nico Occhiato.

La noticia llegó a oídos de los abuelos de la cantante, quienes no dudaron en ir directamente a la fuente. De hecho, dieron por cierto el rumor y hasta se animaron a opinar sobre el candidato de su nieta.

“Te vi en el auto pero estabas ocupada. Hola Natalie, ¿cómo estás? Te quería felicitar por el novio nuevo, ¿Occhiato es? Me gusta eh. Hay que domarlo un poquito, porque es medio picaflor ese, pero me gusta”, comentó el abuelo de la artista a través de un audio de WhatsApp.

Y luego le explicó con detalle cómo se enteró de la noticia. “Silvia y Ricardo se enteraron porqie Mirtha de Quilmes nos llamó para decirnos que vos estabas de novia, pero no sabíamos nada. Hoy agarramos el teléfono y vimos eso”, detalló el abuelo.

Automáticamente, Natalie les respondió. “¡Abuelo! Me hiciste reír!”, dijo ella entre carcajadas y fue sincera con ellos que estaban preocupados porque no sabían que su nieta estaba en pareja: “No, no salgo con ese chico”.

Sin embargo, la cantante y sembró más dudas que certezas al decirles a sus abuelos que no es con Occhiato que sale, sino “con otro chico”.

Rumores de que Natalie Pérez y Nico Occhiato son pareja

En Intrusos, aseguraron que Natalie Pérez y Nico Occhiato están enamorados. “Están viviendo un explosivo romance, no sabemos de qué calibre, el tiempo dirá, por lo pronto una historia de repetidos encuentros amatorios”, aseguró Rodrigo Lussich.

“Los han visto por Palermo juntos, se han cruzado en redes, para los que preguntan cómo se cruzaron sus dos mundos”, detalló Adrián Pallares.

“Él aparentemente tiene una cosita con una compañera, una amiga, (refiriéndose a Flor Jazmín Peña) con quien ganó el titulo del Bailando. Eso dice la gente cercana, pero la chica que le quita los sueños a Occhiato es Natalie”, continuó el conductor de Intrusos.

Finalmente, Rodrigo Lussich ironizó sobre el romance recordando recordando la antigua relación de Occhiato: “¿Ustedes se pensaron que lo de Flor Vigna con Luciano Castro iba a ser tan gratis? ¿Que la venganza no iba a ser terrible?”.