¿Rompió un récord? Natalie Pérez reveló que se besó con un chico durante dos horas sin despegarse

Natalie Pérez visitó Los Mammones y contó divertidas anécdotas de su adolescencia, las que dejaron a mas de uno con la boca abierta en el programa. Entre ellas, la artista confesó que se besó durante dos horas con un chico en un boliche y perdieron la noción del tiempo.

“¿Es verdad que una vez diste un beso de dos horas?”, fue la primera pregunta que Jey Mammón le hizo a Natalie y la dejó sorprendida. Pero ella rápidamente recordó ese momento y contó cómo fue ese eterno beso en un boliche y con un chico que le gustaba “mucho”.

“Es verdad. Era adolescente y me daba mucha vergüenza separarme y hablar, y parece que a él también”, dijo entre risas Natalie y contó que los tuvieron que echar porque no se iban del lugar.

Natalie Pérez.

“Fue gracioso porque fue en un boliche y nos echaron. Vino el de seguridad y nos dijo ‘chicos hay que salir’. Y mi papá me estaba esperando afuera y yo tenía a trompa así (y con las manos hizo un gesto de grande)”, recordó la actriz.

“Tu papá afuera y vos con la boca hecha un choripán”, acotó sutil Mammón. “Creo que él ni se dio cuenta pero a mi me dio mucha vergüenza porque me había dado un beso con el chico que me gustaba. Y me gustaba tanto que no podíamos ni hablar”, agregó Natalie.

“Dos horas es una barbaridad”, insistió con asombro el conductor y la cantante confesó que por ahí “descansaban un poco”.