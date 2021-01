El “autoescrache” de Natalie Pérez en una galería llena de fotos malas

Natalie Pérez siempre supo como ganarse el corazón de sus fans. A pesar de su larga carrera, con inicio en apariciones en Chiquititas, fue con su personaje en Las estrellas en donde terminó de conquistar a los televidentes argentinos. Pero ahora, son sus más de 2 millones y medio de seguidores quienes la descubren día a día a través de sus redes, en donde una extrovertida personalidad resalta por sobre otros usuarios.

Siempre con un chiste bajo la manga y sin miedo a todo tipo de posteos, la actriz deja las publicaciones hot para sus otras colegas y se dedica a compartir el nuevo contenido de su música sumado a algunas graciosas ideas que le deben surgir en los descansos de vacaciones.

En una de sus últimas publicaciones, Natalie se divirtió a su misma con un posteo de “autoescrache”. “Pinto autoescrache , solo porque quería subir algo y no tenía que...”, explicó la actriz. “Si estas al pedo comentame cual de las 10 te parece mas escrache”, le propuso a sus seguidores. E inauguró así el nuevo challenge que ya va sumando miles de adeptos: “Sale #escrachallenge ( subir fotos #autoescrache sin filtros)”.

Las fotos en las que Nati se escrachó

Muchos de sus seguidores le comentaron que de suerte dos o tres de sus fotos eran un verdadero escrache. “En ninguna salís escrache!!!! Pero elijo la 8″, “No hay mejor cosa que reírse de uno mismo!! El escrache no existe, es solo una mirada poco objetiva”, “Con esa cara que escrache podes teneer”, le puso incluso una seguidora.

Pero hubo otros usuarios que se suamron en su juego y empezaron una batalla por cuál era la peor foto. La decisión quedó al final entre la 3, la 8 y la 9: “La foto uno.... buóh. La tres mí favorita. La numero seis venís de chaparte todo no me jodas”, “La 8 A PLENO JAJJAJJAJAJAJJ”, “La 9 me mata jajajaja te bancamos”, “La 3 y la 8 pelean cabeza a cabeza...me encanta que seas así de auténtica en todo”, “La 3 de respeta la distancia, es lo más....”, “La 3 es SUBLIME”, “La 3 debería ser foto de perfil”, “La 9 escrache maaal”, se leía.

Las tres fotos con más votos:

La foto número 3.

La número 8.

La número 9.

Las otras fotos de Natalie. ¿Cuál votás como la “peor”?

La 1.

La 2.

La 4.

La 5.

La 6.

La 7.