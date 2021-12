En medio de los rumores, Chano habló por primera vez de Natalie Pérez y se refirió a su relación

En medio de los intensos rumores de romance entre Chano Moreno Charpentier y Natalie Pérez, el cantante fue como invitado al programa de Jey Mammón. Allí habló de su relación con la actriz y se refirió a su presente luego de haber estado en terapia intensiva tras haber recibido el balazo de un policía.

En Los Mammones, Chano mantuvo una extensa charla con el conductor. En el ciclo de América TV repasó su carrera musical y adelantó qué planes tiene a futuro con la música, que incluyen un nuevo tema con una mujer que está escalando musicalmente.

Natalie Pérez y Chano Charpentier.

Chano sacará el tema “El himno de nosotros” y lo grabó junto a Natalie Pérez, con quien fue relacionado en las últimas semanas y con quien aseguran que mantiene un romance, el que ella se encargó de desmentir.

“La compuse hace dos semanas. Me copé mucho con la idea de una pareja que se entiende, y desaparece el resto del mundo, y no importa lo que pase. La grabé con Natalie, tengo que hacer el video con ella. Le quedaba increíble, se copó con la canción desde el primer momento, y le puso una onda muy dulce”, dijo respecto de la artista.

Natalie Pérez negó conocer a Chano, pero se olvidó del tema juntos

Natalie negó conocer a Chano y realizó un descargo en su cuenta de Instagram: “¡Hola! Estoy masticando el capuchón de una lapicera y leyendo notas, y no puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista”, comenzó la artista en una serie de video en sus historias.

“¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”, señaló, en referencia a la frase “No soy segunda opción” que podía leerse en su remera, el día que comenzaron los rumores sobre el nuevo interés amoroso de Charpentier.

“Y la canción que canté en el piano, para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía ‘¿por qué te olvidaste de mí?’”, señaló Pérez.