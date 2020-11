Lo que no logró el teatro, lo logró la pandemia. En el aire quedaba el anhelo de compartir el escenario, de crear un espectáculo, que uniera a tres humoristas referentes de la escena mendocina, con su comicidad e impronta particular.

El tiempo y los compromisos laborales se interponían en esa vieja idea de reunirse con su fuerte, el humor. Y tuvo que atravesarnos la pandemia, la cuarentena y la posibilidad de actuar en las plataformas, para que el dúo Los Cumpas y Cacho Garay finalmente compartieran un proyecto.

“Siempre charlábamos con los Cumpas de épocas pasadas, cuando la familia se reunía más, los domingos en la casa de los abuelos eran sagrados y de a poco fue cambiando. Y esta Pandemia hizo que descubriéramos el sentido de las reuniones familiares”, reflexiona Cacho Garay sobre las costumbres de compartir un momento en la mesa.

Con ese espíritu, el de convocar a las familias mendocinas para disfrutar de un rato de alegría a través de la pantalla nace “Me pinta el miércoles”, la ficción que estrena el próximo miércoles 11 de noviembre, a las 22, por el canal de Youtube Floyd TV Online.

Un programa que tendrá tres episodios en vivo durante los miércoles de mes (11, 18 y 25 de noviembre). En formato de sketch conoceremos la historia de tres amigos y su alocada convivencia. Una casa familiar y un café recibirán además la visita de distintas personalidades que se suman a la comicidad inconfundible de Cacho Garay y Los Cumpas, que sin personajes y máscaras irán desandando monólogos y situaciones desopilantes propias de la vida cotidiana, tamizadas de humor.

“Los tres terminamos viviendo juntos en esta cuarentena. Y en esa casa de barrio, al lado tenemos un café que es nuestro sustento. Y Cacho se queda a vivir con nosotros. Hacemos todo lo que ocurre en la vida cotidiana, pero planchamos, cocinamos, hacemos gimnasia y ahí surgen situaciones graciosas, no hay una actuación de los Cumpas y Cacho. También participará Alejandra Rocamora, que es una vecina particular que viene todos los días al bar. Y en ese bar vienen los invitados de cada programa, que llegan de casualidad o a buscar trabajo”, aclara Franklin Enríquez sobre este ficción online que será transmitida en vivo.

Cacho Garay versión 2.0

De la vieja guardia, Cacho Garay se fue adaptando a las nuevas tecnologías como pudo. Para él no hay nada mejor que el escenario, las risas y aplausos cómplices del público. Pero como bien afirma el mendocino, lo que no existe se inventa y si es cuestión de trabajo hay que aprovechar las oportunidades.

“En principio apuntamos a todas las familias mendocinas, como en las viejas épocas, de la mano de las plataformas y las redes sociales. La verdad que no me imagino que hubiese sido de esta pandemia sin redes sociales, porque han sido una ventana al mundo las 24 horas y eso hizo llevadero el asunto. Pero con el fin de reunirnos y celebrar en familia, no hay nada más lindo que hablar de los nuestro, mostrar a nuestros artistas, que son muy buenos y no los conocemos. Siempre he sido esquivo para la televisión, me suelen llamar y no me atrae. Pero a través de este sistema me entusiasmó la idea”.

-La ficción será transmitida en vivo, ¿cómo han armado la dinámica del sketch?

-Hacerlo en vivo no es una preocupación para mí. Es más no tengo ningún libreto. Vamos a tirar un tema, porque Los Cumpas son muy buenos en eso, y tendremos un hilo conductor para continuar con las situaciones. Yo no soy el más dinámico, pero la gente me conoce así, entonces cuando nos equivoquemos la gente seguramente lo va a celebrar, porque no somos actores de televisión.

-¿Cómo se lleva con la tecnología y la manera de pensar un espectáculo desde los audiovisual?

-Yo tengo 65 años y a nuestra generación nos ha costado adaptarnos a todas las nuevas tecnologías y este nuevo idioma nos cuesta. Yo uso Whatsapp y Facebook, porque no tenerlo es como ser un gaucho en Rusia. Siempre que tengo un problema con el teléfono me dicen: “Anda a Play Store”. Y yo no sé dónde queda ese lugar.

A través de la productora con la que trabajo en Buenos Aires hice dos streaming y el resultado fue muy bueno. Pero con esa experiencia me bastó, porque no está el contacto, no veo al público, no lo siento. Me sentía como un comerciante, hacía algo que no me gustaba. Esta propuesta con los Cumpas es diferente, porque del otro lado de las cámaras hay un equipo y eso acompaña el ritmo de la ficción.

Cacho Garay y Los Cumpas compartirán por primera vez un espectáculo y lo harán con la ficción online "Me pinta el miércoles".

-La Pandemia, ¿estará presente en los sketch?

-Los argentinos tenemos la sana virtud de reírnos de todo, hasta de lo malo. Pero no se puede ni se debe hacer humor con el dolor de los demás. Algún chiste con respecto a la cuarentena, la pandemia habrá, con los efectos que causa en la gente.

-¿Qué piensa en cuanto a las aperturas de los teatros y salas?

-Es cierto que el miedo paraliza. Creo que no es fácil para los funcionarios tomar una decisión. Porque yo puedo tomar una decisión para mí y mi familia. Pero un funcionario que toma una mala decisión arrastra a miles de personas. Es un tema que tiene que ser bien estudiado. Y esta cuarentena que apareció de un día para el otro, fue como un nocaut a un boxeador, un cachetazo que nos dejó sin saber que hacer. Tiene que haber teatro y la vida tiene que continuar. El final de la vida siempre existió y esto es un motivo más. Hay que acomodarse y hay que inventar. No todos los inventos son exitosos. Pero nosotros contamos con el cariño de la gente y una trayectoria que el público no ha permitido y le devolvemos a la gente todo ese respaldo.

Una casa con humor mendocino

“Me pinta el miércoles” es la ficción online que reúne a Cacho Garay y Los Cumpas (Oscar y Franklin Henríquez).

El ciclo tendrá tres entregas los miércoles 11, 18 y 25 de noviembre, a las 22 horas, por el canal de Youtube de la productora mendocina Floyd Tv Online.