Cabello y verano: cómo recuperar el pelo dañado sin ir a la peluquería

Llega el verano, y después de dos años de pandemia, muchos han emprendido viaje a la playa para disfrutar de un respiro tras tanto tiempo de encierro.

Sin embargo, así como nuestra piel la protegemos con bloqueador o humectamos con crema, también debemos ser cuidadosos con otras partes de nuestro cuerpo.

El cabello es órgano del cuerpo como cualquier otro y como tal requiere de nuestros cuidados. La buena alimentación, la nutrición, el correcto lavado, entre otras cosas, afectan o influyen en su bienestar.

Uno de los factores más perjudiciales del cabello es el calor. No por nada el uso de planchas no es recomendable por parte de los peluqueros. Por lo tanto, el verano no es un aliado para él.

Aunque como todo, podemos aportar a que el daño durante esta época del año sea el menor posible. E incluso apostar a prevenirlo. En esta pequeña guía, repasamos algunos consejos básicos para proteger el cabello en verano, o en su defecto, recuperar su bienestar.

¿Cómo afecta el sol a nuestro cabello?

Tanto la piel como el cabello son sensibles a los rayos solares. Las altas temperaturas, sumadas al cloro de la pileta o la sal del mar pueden resultar muy perjudiciales para el pelo.

El sol afecta considerablemente el bienestar el cabello. Sus rayos penetran en la cutícula, que es la capa exterior de cada hebra de pelo, y la deshidratan, lo que modifica la estructura del cabello. Incluso en cabellos más secos u ondulados, el daño puede ser aún más grave.

Diversos estudios certifican que el pelo necesita entre 15 y 17 % de agua para mantenerse hidratado. Por lo tanto, un cabello que esté sobreexpuesto a los rayos del sol terminará viéndose seco, áspero y descolorido.

Cremas ácidas, extra ácidas o ampollas son claves para nutrir a nuestro cabello dañado.

Es importante saber que la exposición al sol en la playa o en la piscina puede tener efectos más adversos que en otras actividades. A la sal o la arena, se suma un factor que puede resultar muy negativo para el cabello.

Hablamos del “efecto lupa” que genera el agua y que atrae más los rayos de sol sobre el cuerpo y el pelo, por lo que la incidencia es mayor. Además, en el caso de la piscina, el cloro también afecta la coloración del cabello. Todo ello repercute a que el pelo se queme con mayor facilidad.

¿Cómo evitar que se reseque o queme?

Ya sea en la pileta o en el mar, nuestro cabello requiere de algunos cuidados básicos a la hora de exponernos al sol. No sólo porque afecta a su pigmento, sino porque también podemos generar resecamiento o incluso lograr que nuestro cabello se vuelva quebradizo.

Para orientarnos en este caso, hablamos con Ezequiel Motta, barbero y peluquero en Punto de Encuentro, quien nos dio consejos básicos para proteger nuestro cabello en época veraniegas.

“Para mantener cuidado el cabello, principalmente debemos evitar la exposición del sol lo mayor posible. En caso de habernos expuesto, hidratarlo con baños de crema o ampollas de nutrición”, explica el especialista. En estos casos, es preferible adquiridas en perfumerías o tiendas especialistas en cabellos, para obtener resultados más óptimos.

Otros consejos vienen de la mano del lavado y las temperaturas. Se sabe que el lavado con shampoo a diario puede resecar aún más el cabello, ya que quita la grasitud natural del mismo.

Una de las claves es la protección previa y la nutrición posterior.

En esa línea, Ezequiel dice: “lavarlo día por medio y siempre terminar el lavado con agua tibia o fría en lo posible es una buena forma de mantenerlo sano e hidratado. Y evitar el uso de planchita”, agrega.

Por otra parte, en caso de asistir a la playa o la pileta, el especialista recomienda: “podemos proteger el cabello antes de la playa aplicando protectores térmicos o dejarlo humectado con baños de crema para que sirvan como barrera contra el sol”.

En el caso de los cabellos teñidos o decolorados, el barbero explica que el cuidado debe ser aún más minucioso. Claro que el cabello está más débil, debido a que la pigmentación no es natural.

Explica que “los químicos de la piscina pueden hacer que el color del cabello se distorsione al igual que las sales del mar pueden hacer que el color se lave más rápido”. En esos casos, es recomendable utiliza cremas que protejan el cabello de los efectos de las sales y el cloro.

Si se quemó… ¿qué hago?

Claro que puede suceder que después de viajar a nuestras vacaciones, notamos que el cabello está dañado o perdió la nutrición que mantenía. Es complejo volver a tenerlo de la misma manera, por lo que desde el principio es importante saber que tiene que es un proceso lento pero que seguro dará sus resultados.

Para poder recuperar el cabello y volver a tener aquel brillo que tanto anhelamos, Ezequiel recomienda algunos productos que podemos utilizar en casa.

“Cuando el cabello está dañado, recomendamos el uso de ampollas y baños de crema ácidos o extra ácidos. Debemos realizarlos una o dos veces por semana para que el cabello se mantenga sano, indistintamente de si son cabellos vírgenes o decolorados”.

Otras opciones, aunque más drásticas, son cortar el pelo para eliminar las partes maltratadas, principalmente las puntas; realizar un reacondicionamiento semanal en peluquería o en casa con productos aptos para nuestro cabello y el uso de productos ricos en queratina, que es lo que le da elasticidad y brillo.