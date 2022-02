Estrena “Elsa”, una historia de soledad y ternura

Hacer una obra que pueda representarse en cualquier lugar, ideal para viajar con ella en la valija y animarse a interpretar su primer unipersonal. La actriz Eugenia Videla se unió a la directora María José Concati, para crear esa historia que deseaba.

Tras varios meses de trabajo finalmente nació “Elsa”, el unipersonal que estrena hoy en el espacio Le Parc y tendrá dos únicas funciones.

El reflejo de la tercera edad

La figura de su abuela fue el primer eslabón de esa búsqueda para crear la historia. Pero solo quedó el nombre de esa mujer, en este relato, en el que combina ternura, comicidad y reflexión.

En la trama, Elsa está en su casa, como todos los días, igual que ayer, antes de ayer, todo este año y el año pasado. Una rueda que gira en el mismo lugar. ¿Cómo cambiarían las cosas si alguien apareciera? Quizás sería semejante al aire fresco que corre por toda la casa.

El personaje en este mundo solitario pone al servicio su cuerpo, para lograr el diálogo. De ahí la idea de usar una máscara que tape el rostro real de la actriz y que configure tanto la estética de la puesta, como la dramaturgia.

“El proceso de exploración, porque solo tenía la idea de hacer un unipersonal con María José, y ella trabajó mucho las máscaras. La idea era armar una obra para que yo me lleve de viaje, con una puesta con pocos recursos, que pueda trasladarse y que fuera corporal. Por eso surgió la idea de trabajar con una máscara. Yo nunca lo había hecho, por eso fue un descubrimiento. Y comenzamos a pensar al personaje con máscara. Primero fuimos por la historia y a partir de improvisaciones buscamos la corporalidad del personaje”, comenta Eugenia Videla quien interpreta su primer unipersonal.

La actriz Eugenia Videla interpreta a una mujer de la tercera edad, desde el teatro físico y la máscara.

En el proceso se sumó Viviana Caravajal en la dirección, que aportó otra mirada de lo trazado por la dupla y cerraron un relato para todo público, sencillo, pero a la vez profundo, con momentos de comicidad marcados por la acción del personaje, que busca la identificación del público. No buscan una moraleja, sino una reflexión sobre las historias de vida y las personas mayores que son parte de ella.

Pero la grandeza de la puesta radica en el uso de la máscara, el cuerpo, los diálogos necesarios y la ausencia del recurso sonoro. Con la posibilidad de montarla en cualquier espacio no convencional y desmenuzar cada escena como una historia única.

“Desde que se sumó Viviana abordamos el ritmo de la escena desde la máscara y no desde lo sonoro, porque no hay música. Todo está marcado por el movimiento, el cuerpo, los movimientos lentos y los pocos diálogos que propone. Cuando comenzamos con el trabajo quería una propuesta para llevarla de viaje y presentarla en otros lugares. Entonces me propuso la idea de que sea una obra que me sirva para todo, desde presentarme a un festival, hasta hacerla en la calle o en un bar. La obra está dividida en cinco cuadros que se pueden separar y hacerlos por separado”.

La soledad es uno de los estados que transita el personaje, como un tema común en la tercera edad, que responde a la realidad de esta etapa de la vida.

“Aborda la soledad, pero dos tipos de soledad. Por un lado, la soledad que uno elige y por otro lado, la soledad que te encuentra, como sucede con los adultos mayores. Muestra dos versiones diferentes de la soledad, a través de situaciones cómicas, porque la acción transcurre en un día particular de la vida del personaje. Está de celebración, pero a su vez está sola”.

“Elsa” tendrá dos únicas funciones hoy y mañana en el Espacio Le Parc, para luego emprender su viaje por distintos escenarios de Latinoamérica.

La Ficha

ELSA

Intérprete: Eugenia Videla

Idea y guión: María José Concati y Eugenia Videla.

Dirección: María José Concati y Viviana Carvajal.

Funciones: hoy y domingo 13 de febrero, a las 21.30.

Lugar: sala Vilma Rúpulo Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Entrada: $400 por entradaweb.com.ar y en boletería únicamente en efectivo.