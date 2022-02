Así fue la reacción de Claudia Villafañe ante el embarazo de Dalma Maradona

El día lunes, la familia Maradona recibió, por fin, una hermosa noticia por parte de Dalma, quien anunció que será madre por segunda vez de una nena que se llamará Azul. Ante semejante novedad, revelaron como fue la reacción de su madre, Claudia Villafañe.

“Hablé con Claudia Villafañe y la felicité por la gran noticia, se convertirá nuevamente en abuela”, comenzó diciendo el periodista Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”.

“Me contestó muy amablemente, muchas gracias. Y prefirió no dar más detalles de lo que significó para ella esta noticia después de la muerte de Diego. La noté conmovida, esta conmovida por la nieta que llegará al mundo en 6 meses aproximadamente”, aseguró el periodista.

Luego añadió: “Obviamente que siempre estás noticias se celebran y seguramente el ingrediente de la pérdida de su ex marido debe jugar muchísimo en este caso por el lado emocional”, cerró el panelista de Intrusos.

DALMA A LA ESPERA DE SU SEGUNDA HIJA

La actriz tuvo a Roma en 2019 y pronto se sumará otra niña a la familia. “Estuve vomitando todos los días. Fue heavy, total. Me enteré antes de irme a hacer el rally de Nápoles, trabajando de 8 a 8″, reveló sobre las primeras semanas de gestación.

“Para mi era re importante esperar los tres meses y que no se filtre, gracias a todos los que me vieron, tipo en las ecografías, que no dijeron nada”, se sinceró. “Soy mamá de nenas y está perfecto, acá se cierra la fábrica, con todo el amor”, afirmó.

“Será la última, con toda la felicidad del mundo. Fue re contra buscada, vino al toque”, agregó. Azul nacerá en agosto.