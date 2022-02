Esmeralda Mitre habló de su vínculo con Chano Charpentier: “Son cuestiones de la intimidad”

Esmeralda Mitre es dueña de un carisma único y de una personalidad avasallante. Además, es reconocida por expresar sus opiniones y sentir, sin ningún tipo de filtro. Este miércoles decidió hablar sobre un rumor que anda flotando en el ambiente desde hace un tiempo, y es su relación tan estrecha con Chano Moreno Charpentier, del que hace poco causó revuelo un tuit de la mujer pidiéndole al músico que la llame.

“Lo quería contactar porque me llamó un productor de Río Negro que quería contratarlo para un show. Lo quiero mucho a él y escribió una canción para mí, la escribió en Sadaic para mí, es uno de mis mejores amigos, hemos compartido momentos difíciles y nos hemos acompañado”, comenzó la heredera de La Nación en diálogo con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”.

Luego agregó: “Quiero muchísimo a Marina, su mamá, he estado en Capilla del Señor en su casa, mi ex marido no tenía ningún problema que yo fuera íntima amiga de él, éramos muy amigos”.

“Me pareció un milagro lo que pasó con Chano porque habla de una grandeza humana enorme de su parte porque tomó toda la situación sin resentimientos, simplemente se adaptó y decidió mejorarse, eso es lo más grande que tiene él, su bondad”, expresó sobre el incidente que tuvo al cantante en boca de todos, tras recibir un disparo por parte de un efectivo policial mientras sufría un brote psicótico.

AL finalizar la nota, fue consultada por los rumores de romance que a lo largo de tantos años la han vinculado en algún momento de su vida con Chano. “Esas son cuestiones de intimidad mías”, sentenció Esmeralda que la semana pasada, tras una intensa pelea judicial, fue reconocida como heredera de La Nación, por ser hija del fallecido Bartolomé Luis Mitre, accionista y exdirector del diario.