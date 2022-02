Reconocieron a Esmeralda Mitre como heredera de La Nación, diario que dirigió su padre Bartolomé Mitre

Esmeralda Mitre tiene motivos de sobra para celebrar. Es que luego de una intensa pelea judicial, la actriz fue reconocida como heredera de La Nación, por ser hija del fallecido Bartolomé Luis Mitre, accionista y exdirector del diario.

La cantante compartió en sus redes sociales el veredicto de la Inspección General de Justicia, quien dictaminó que es dueña de un 20 por ciento de las acciones de la sociedad que controla el multimedio La Nación. La IGJ determinó que Mitre es accionista de la firma KMB SA, de la cual su padre era el dueño.

Esto ocurrió luego de que la IGJ emplazó en diciembre pasado a la empresa La Nación para que aportara información sobre los titulares de los fideicomisos, que además no están inscriptos ante el organismo que depende del Ministerio de Justicia.

Esmeralda Mitre fue reconocida como heredera del diario La Nación.

“Gracias infinitas a la justicia y a la IGJ ,no tengo palabras de agradecimiento por apoyar una causa noble y justa”, expresó Mitre a través de su cuenta oficial de Twitter.

Y resaltó: “Hoy fui, después de tanta lucha y dolor, reconocida como heredera del diario de mi padre @LANACION. No tengo lágrimas de emoción q me alcancen gracias”.

Esmeralda Mitre fue reconocida como heredera del diario La Nación.

Esmeralda Mitre hará cambios en el diario La Nación si logra ingresar

Tras haberse enterado del fallo, Esmeralda Mitre se mostró agradecida con la Justicia. “Yo me enteré anoche, lo que pasó anoche es muy fuerte. En principio nosotros ya somos reconocidos herederos, por ende ya entraríamos en una asamblea y podríamos entrar al diario”, sostuvo Esmeralda en diálogo con Víctor Hugo a través de AM750.

Consultada por Víctor Hugo sobre cambios que haría en el diario La Nación, Esmeralda Mitre afirmó: “Iría con mucha cautela y criterio y humildad”.

Nequi Galotti, Bartolomé Mitre y Esmeralda, todos juntos cuando el empresario estaba en vida.

Y fue filosa a la hora de comentar qué cambios le haría al diario. “Cambiaría muchísimas cosas, para empezar trataría de hacer un diario liberal, que no sea un pasquín”. “Si hay políticos o no, okey, pero que no se haga propaganda política”, puntualizó.