“And Just Like That...”, la nueva temporada de Sex and the City llega en diciembre

La nueva temporada de Sex and the City está cada vez más cerca de llegar a nuestros hogares.

Tras el fallecimiento de Willie Garson, quien interpreta en la historia al mejor amigo de Carrie Bradshaw, HBO Max anuncia el lanzamiento de la nueva temporada para el mes de diciembre.

Como parte del evento de lanzamiento virtual de HBO Max Europe, se anunció hoy que la muy esperada serie Max Original “And Just Like That” debutará a fines de este año y las expectativas son cada vez más altas.

And Just Like That, la nueva serie Max Original, será un nuevo capítulo de la innovadora serie de HBO Sex and the City.

Bajo el ala del productor ejecutivo Michael Patrick King, esta nueva temporada tendrá a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

Ya desde el comienzo se supo que el papel de Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, no formaría parte de la nueva temporada. Y aunque para muchos es el alma de la serie, esperan tener una gran repercusión en su regreso una década después.

El trío de amigas regresa para hablar de moda, sexo y Nueva York.

La serie se está filmando actualmente en Nueva York con una larga lista de actores que se suman al elenco, mientras que otros ya son reconocidos por sus antiguas participaciones.

En el reparto se destacan Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

Los productores ejecutivos son Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King. Los escritores incluyen King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky.

La serie “Sex and the City” de HBO fue creada por Darren Star y está basada en el libro “Sex and the City” de Candace Bushnell.