Amazon Prime Video imparable: las series y películas que llegan en septiembre

Amazon Prime Video ofrece varios estrenos interesantes para septiembre, que harán replantear a más de uno sus maratones diarias de series y películas.

La vuelta más esperada es la segunda temporada de “The Boys” (4 de septiembre). Los superhéroes irreverentes enfrentarán las más duras y sangrientas batallas; además se sumarán nuevos personajes que le darán un giro inesperado a esta historia, que el fin de semana pasado llegó, incluso, a Telefe.

Para los nostálgicos estará completa “Buffy, la cazavampiros” (1 de septiembre) y se sumarán “Young Sheldon” (6 de septiembre), las 16 temporadas de “Grey’s Anatomy” (15 de septiembre) y “Bones” (15 de septiembre), entre otras.

The Boys lanza segunda temporada

En cuanto a películas aparecen algunas como “La gran aventura LEGO” (12 de septiembre), “La monja” (14 de septiembre) y “Venom” (8 de septiembre).

Grey's Anatomy llega a Amazon Prime Video

Amazon Prime Video viene de meses con incorporaciones de éxito como “La jauría”, “24″, “Malcolm in the Middle”, “Dexter”, “Modern Family”, “Family Guy”, “Mad Men”, “Homeland”, “Prison Break” y “The X-Files”.

El listado completo para agendar:

SERIES

Buffy, la cazavampiros - 1 de septiembre

The Boys: temporada 2 - 4 de septiembre

Young Sheldon - 6 de septiembre

Grey’s Anatomy - 15 de septiembre

Bones - 15 de septiembre

Fear the Walking Dead: temporada 5 - 15 de septiembre

American Horror Story 1984: temporada 9 - 20 de septiembre

Fernando - 25 de septiembre

Tell me a story - 25 de septiembre

PELÍCULAS

Venom - 8 de septiembre

La gran aventura LEGO - 12 de septiembre

La monja - 14 de septiembre

Life - 15 de septiembre

Teen Titans Go! to the Movies - 18 de septiembre

Tag: ¡te atrapé! - 19 de septiembre

Los juegos del hambre: Sinsajo parte 2 - 20 de septiembre