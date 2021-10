Alejandra Rocamora estrena “¿Dónde estás amor de mi vida que no te puedo googlear?”

Con un humor hilarante, cercano y una cuota de reflexión, Alejandra Rocamora tiene un amplio derrotero en el género, con diferentes propuestas que han sabido ocupar su espacio en los escenarios mendocinos. Luego de su experiencia en el unipersonal “Felicidad”, la actriz decidió tomar al amor como tema principal para su nuevo espectáculo.

Así nació “¿Dónde estás amor de mi vida que no te puedo googlear?”, una obra cómica donde se desdobla en escena e interpreta diez personas que hablan del amor en todas sus formas, que tendrá su función debut, esta noche en el teatro Tajamar.

“Después de escribir e interpretar “Felicidad”, me interesó trabajar sobre un concepto y bajarlo en discursos cotidianos, personajes mediáticos, literarios. Cómo plantear un concepto abstracto como el amor, con el humor como vehículo”, detalla la actriz sobre su nuevo unipersonal en el que el amor es la excusa ideal para reflexionar y reírse de sus vericuetos.

Más allá del amor romántico y de la gracia que desde el título propone la obra, Rocamora se desafía al desdoblarse en escena e interpretar nueve personajes opuestos, masculinos y femeninos, que hablan del amor más allá del amor romántico.

“Si bien el título de la obra sugiere una inclinación hacia los amores románticos, la idea del unipersonal es hablar del amor como sentimiento humano, más allá de los amores de pareja. El amor entre padres e hijos, amigos, la profesión, la pasión por una causa noble. Son nueve personajes, incluso interpreto varios hombres que para mí es un desafío. Al haber distintos discursos, necesitaba personajes masculinos, no solo el que me puede corresponder por mi género y edad. Por eso hago de un hombre de ochenta años hasta un hombre adulto, el personaje de la maestra que es el más conocido por el público. Son muy distintos entre sí, en su composición física y vocal, lo cual la hace dinámica y a su vez maneja un registro de comedia dramática, porque alterna entre atmósferas muy hilarantes y momentos más reflexivos, sin caer en el golpe bajo”.

Sobre el escenario, Rocamora cambia de vestuario y va generando los distintos climas de la obra, sin perder la gracia y caer en un monólogo al estilo comedia de pie. Aunque la idea es reírse de las situaciones, la reflexión y la crítica de la realidad siempre están presentes en sus propuestas.

“Yo no hago stand up, pero la apuesta es bastante dinámica, porque me cambio de vestuario arriba del escenario y en escena voy mutando de personaje en personaje. Por otro lado, mi humor es el mismo, bastante ingenioso y crítico de la realidad. La intención es que la gente se ría, es utilizar el humor y el teatro para interpelar al espectador, y hacerlo pensar sobre nuestras prácticas cotidianas”.

La Ficha

¿DÓNDE ESTAS AMOR DE MI VIDA QUE NO TE PUEDO GOOGLEAR?

Texto y actuación: Alejandra Rocamora.

Día y hora: hoy, a las 21.30. Repite sábado 9 de octubre.

Lugar: Teatro Tajamar (San Martín 1921, Ciudad)

Entrada: $500. En entradaweb.com.ar y boletería.

Vuelve el premiado musical “Los Monstruos”

El exitoso musical “Los Monstruos”, de Emilio Dionisi y Martín Rodríguez tiene su versión mendocina bajo la dirección de Martín Chamorro.

Protagonizado por Claudia Racconto y Gonzalo Bendelé, la puesta vuelve a la cartelera tras ganar en la última edición de los Premios Hugo Federal el galardón a “Mejor Obra Musical de Mendoza”.

La obra que estrenó en marzo pasado, plantea una pregunta común qué es cómo criar a un hijo y cómo un hijo se deja criar. Y a la vez también se pregunta quiénes son los monstruos: ¿los hijos?, ¿los padres? ¿Ambos?”, reseña Martín, quien comparte el rol de productor junto a Gonzalo.

El exitoso musical interpretado por Claudia Racconto y Gonzalo Bendelé se presenta en el Espacio Le Parc.

Lejos de reflejar una versión romántica de la crianza y evitando el tono aleccionador, la obra abre paso a la catarsis de una madre (Sandra) y un padre (Claudio) cuyo hijo e hija van a la misma escuela. A través de monólogos, la dupla protagónica interpreta a distintos personajes.

“Los Monstruos” tendrá una nueva función hoy, a las 21 horas, en la sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas ($600 general) se pueden adquirir en boletería o entradaweb.com.ar .