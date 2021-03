Alejandra Rocamora celebra sus 15 años con el humor y repone el unipersonal “Felicidad”

Hacer reír arriba del escenario no es nada sencillo, requiere de una gracia natural y una timing que se consigue con años de oficio y dedicación. Y para Alejandra Rocamora lo que empezó como un simple hobby hace más de una década es su gran pasión; escribir sus propias historias y subirse al escenario para divertir y hacer reflexionar al público.

El 2021 es un año redondo para la actriz que transita sus quince años en la escena profesional y esta noche los comienza a celebrar con la reposición de su unipersonal “Felicidad”. “La obra la estrene en 2017 y la vuelvo a hacer porque es una de las obras que más me gustan y también al público. Es una manera de iniciar los festejos, haciendo una retrospectiva de mis trabajos”, cuenta Rocamora sobre la función hoy a las 22, en el teatro Tajamar.

Reír y pensar, esa es la cuestión

Con una impronta singular, Alejandra Rocamora cultiva su camino en el circuito independiente e interpreta sus propios textos. Ella es la encargada de escribir, dirigir y protagonizar cada obra que la llevó a distintos escenarios de Mendoza. “Los reímos por no llorar”, “Yo no fui”, “Fiebre de sábado por la noche” junto a Pablo Tagua y “Lado B” son algunas de las comedias que interpretó a lo largo de quince años de oficio.

“Soy comunicadora social y empecé a hacer teatro como un hobby como una inquietud expresiva. Y en el humor encontré un lugar desde el cual hablar, una posición discursiva que me sienta muy cómoda. Se puede hablar de diferentes temas políticamente incorrectos o incómodos, o que a la gente le generan un poco de urticaria, pero utilizando el registro del humor se pueden decir cosas”.

En “Felicidad” interpreta una galería de personajes con sentidos realistas y paródicos, donde a través del humor busca responder qué es la felicidad, indagando además en los caminos posibles para encontrarla. “¿Qué es la felicidad? Necesaria y codiciada, y a la vez arisca”, expresa la actriz, quien representa instantáneas de lo cotidiano para reflexionar sobre la difícil definición de felicidad, concluyendo que puede ir y venir sin avisar, siendo el tiempo parte de esa transformación. Una tarea diaria y propia de cada uno el detenerse a pensar y darse cuenta de las pequeñas cosas que nos hacen ser más felices.

La actriz vuelve al ruedo con "Felicidad" uno de sus unipersonales más queridos.

Rocamora es una de las pocas actrices en Mendoza que logró construir un camino en la escena independiente de la comedia, con un perfil que nace del humor reflexivo y usándolo como medio y no como un fin.

“Soy amante del teatro de texto, no me subo a improvisar. Si en el camino se da una situación de improvisación, por algo que surgió con el público lo hago. Yo amo sentarme a escribir, estudiar el texto, porque algo puede ser muy gracioso si lo decís de la manera correcta, en el momento correcto y con el tiempo correcto. Soy muy respetuosa del proceso de escritura, de pensar y concretar un texto que me agrade. Y en el momento de la puesta es otro proceso, donde uno hace carne ese texto y lo transitas”, reflexiona la actriz sobre el trabajo artesanal de cada una de sus propuestas.

Hace un tiempo sorprendió en las redes sociales con su personaje Melina Melissa Mellinaci, ex Reina de la Vendimia y titular de Ex.Re.Me.Re.Re. De a poco se atreve a un lenguaje y código opuesto a lo teatral, y además participó en la serie online de humor “Me pinta el miércoles”, junto a Cacho Garay y Los Cumpas.

“El personaje de la Reina le tengo mucho cariño y como mendocina estamos inmersos en el tema de la Vendimia, por una tradición cultural. Yo tengo una posición ética y político en mi vida personal, entonces me pareció interesante abordar desde un discurso sin radicalizarlo. Sino moldearlo para que les llegue a quienes quizá no tienen el mismo pensamiento que uno, como el tema de la elección de la reina o el rol que le otorgan a la mujer en la tradición de la fiesta. Lo hago con mucho cariño, no es una burla, no es mi intención burlarme y generar una actitud violenta hacia las Reinas de la Vendimia. Sí me parece una oportunidad para plantearnos el tema del rol de la reina, interpelar a la tradición con un discurso actual”.

-¿Cómo ves la escena del humor y la oportunidad que tiene la mujer en el género?

-El humor ha sido un terreno históricamente muy masculino y muy reacio a la entrada de las mujeres, como muchas áreas de la sociedad. Si te pones a pensar cuántos humoristas varones conoces y cuántas mujeres, la mayoría son hombres. Pero con la llegada del stand up en los últimos cinco o seis años surgieron muchas chicas que encontraron su voz propia en el humor, lo cual está buenísimo. Pero sigue costando, tanto con el público o en los festivales, es muy difícil que llamen a mujeres. Sigue siendo un terreno a conquistar, porque el humor te saca de ese lugar de belleza y estereotipo. Tenés que estar dispuesta a hacer el ridículo, a verte fea, pero hacer reír es otra cosa.

La Ficha

FELICIDAD

Texto, dirección y actuación: Alejandra Rocamora. Día y hora: hoy, a las 22. Lugar: teatro Tajamar (San Martín 1921, Ciudad). Entrada: $350. En www.entradaweb.com.ar