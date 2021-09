Alanis Morisette reveló que fue violada por varios hombres a los 15 años

La cantante y compositora canadiense Alanis Morisette afirmó que fue violada por varios hombres cuando tenía 15 años, según el relato que ofreció para un documental donde repasa su vida y su carrera presentado esta semana en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

“Me tomó años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización de mi parte. Siempre decía que estaba consintiendo, y después me recordaban que solo tenía 15 años. No puedes consentir con esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos, que fue una violación de menores”, aseguró en “Jagged”.

Según el relato de Morisette, hoy de 47 años y consagrada hace décadas como una exitosa artista reconocida con siete premios Grammy y más de 33 millones de discos vendidos en todo el mundo, el episodio ocurrió cuando comenzaba sus primeros pasos en la escena musical canadiense.

La artista, que eludió dar el nombre de sus abusadores, contó que se lo contó a “algunas personas” pero que su testimonio “cayó en oídos sordos” y se lamentó porque haya quienes critiquen una revelación de este tipo luego de varias décadas al afirmar que “las mujeres no esperan; nuestra cultura no escucha”, según replicó el diario estadounidense The Washington Post, que tuvo acceso al largometraje producido por HBO y dirigido por Alison Klayman.

En otros reportajes, Morisette ya había compartido su lucha contra la anorexia y la bulimia, consecuencias de su fama precoz y de las presiones del ambiente del mundo del espectáculo, según dijo.

En el último tiempo, también fue víctima de los malos manejos financieros de uno de sus representantes Todd Schwartz que finalmente fue condenado a seis años de cárcel por robarle a la artista 4,8 millones de dólares entre 2010 y 2014.

El presente profesional y profesional de Alanis Morissette

La cantante Alanis Morissette volvió a editar un disco en plena era pandémica, después de ocho años sin haberlo hecho: “Such Pretty Forks In the Road”. Los temas se sucede en plan soft-rock, con sendas baladas; un pop para adultos.

Ser madre es el eje de su vida presente desde hace una década, rol que también atraviesa algunas de las canciones del disco. No tanto desde la alegría sino de heridas abiertas y de fragilidad: “Mis emociones están a flor de piel. Tenía depresión postparto”, admitió después de dar a luz a último niño.

Alanis está en pareja con el artista y rapero de hip hop Souleye y juntos tuvieron tres hijos: Onyx Solace, Winter Mercy y Ever Imre Morissette-Treadway.