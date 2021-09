Rocío Marengo volvió a Showmatch luego del duro pase de factura a Eduardo Fort: “No me arrepiento”

Rocío Marengo volvió este miércoles a Showmatch luego de que estalló de furia al hablar de su relación con Eduardo Fort, principalmente cuando planteó que no siente el apoyo de su pareja en sus proyectos laborales. La modelo habló con Marcelo Tinelli, no le pidió disculpas a su novio y aclaró que no está arrepentida de lo que hizo y lo que dijo en pleno vivo ante todo el país.

“Yo en general no me arrepiento, tengo muy claro lo que no quiero y voy por lo que quiero. Es una relación de ocho años. Se dijeron un montón de cosas, jamás fui amante de Edu, es una relación como cualquier relación larga”, arrancó Marengo al hablar con Tinelli de lo que sucedió el martes en la pista.

El conductor aprovechó el momento para preguntarle si habían hablado de lo que pasó y la mediática fue muy sincera: “Hablé justo viniendo para acá y no era el momento. Es muy difícil desnudarse ante una sociedad que muchas veces juzga y nos trata de interesadas. Yo laburo hace muchos años y la verdad que me duele cuando se dicen cosas que no son”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort.

La reacción de Marengo fue tema del día en todos los portales y programas de chimentos, por lo que hubo repercusión en la familia del empresario.

“Es una relación que fue siempre de a poco, respetando los tiempos y no es fácil. Entiendo que los chicos puedan estar dolidos pero acá hay una relación que es de dos. Me parece que yo necesitaba que esté conmigo”, reflexionó. “Mi familia también está dolida y eligen un perfil bajo”, resaltó sobre lo sucedido.

“Yo necesitaba que esté conmigo porque estaba muy presionada y cansada. Siento que estoy grande y esta oportunidad es como una despedida y lo quiero compartir con Edu. Me sentí boludeada”, resaltó acerca de por qué estalló y se sinceró en el programa.

Rocío Marengo explotó contra su pareja, Eduardo Fort.

“Cuando él me necesito, yo estuve. Él sabe todo lo que yo hice por él y la familia también, pero ahora no me muevo un centímetro más y no se termina la vida cuando se termina un amor”, contó.

“Entiendo a los hijos de Eduardo que estén dolidos y a los sobrinos, pero quiero que entienda que cuando hay un problema de pareja somos nosotros los que tenemos que arreglar las cosas. El resto tiene que mantenerse al margen porque hay cosas que no saben, y entonces no hay que opinar”, cerró Rocío Marengo.