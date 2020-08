A Mirta Wons la pandemia la dejó sin trabajo y vive con dinero prestado

Muchas son las actividades que han quedado paralizadas durante la pandemia. Es que todas aquellas que generan conglomeraciones y propician los contagios están suspendidas hasta nuevo aviso. Tal es el caso del turismo y la hotelería, situación conocida por todos.

Pero, el arte y todo lo relacionado a los espectáculos artísticos también están en stand by. Si bien hay quienes encontraron la forma de mantenerse, ya sea con el uso de las redes sociales o bien siendo parte de algún programa de periodismo de espectáculos, otros no logran “reinventarse”.

Tal es el caso de Mirta Wons quien hizo un descargo por la difícil situación que atraviesa. “Me revienta porque te podés reinventar hasta un cierto punto. Cuesta mucho. Tenemos la necesidad de actuar, no es que me gusta la camarita. Necesito actuar, ¡es sangre en las venas!”, aclaró preocupada por su sector.

Sin embargo, en el portal de noticias Ciudad Magazine se dio a conocer que la actriz antes de las medidas que paralizaron la actividad por la pandemia ya tenía una merma en su actividad. Es que no era ningún secreto que hay falta de inversiones en las ficción. Son pocas las productoras que se dedican actualmente a las telenovelas, fuente laboral por excelencia de la reconocida actriz.

Inclusive, se autocalificó como “el monumento al llanto” por la crítica situación que la ha llevado a tener que pedir dinero prestado para sobrevivir. “Vivo sola y de veras respeté y respeto la cuarentena. No me junté y me está sonando muy raro esto de no juntarme. Veo a mis amigos por videollamadas. Tratar de hacer proyectos es muy raro”, expuso.

Además, Wons aseguró que si bien ha participado de algunas transmisiones en vivo, no se siente cómoda con el formato por lo que le resulta difícil insertarse en esta nueva realidad. “No tengo ahorros y no quiero hablar mucho de eso porque me pongo a llorar. He vivido prestado y esa es la verdad. Tengo que devolver en algún momento. Es la realidad, como le pasa a muchos. Lo que tenía de ahorros, en un mes se fue porque yo venía sin trabajar”, se confesó y aclaró que actualmente participa de un emprendimiento vinculado a la decoración que lleva adelante con una amiga.

“Doy gracias todos los días a Dios primero porque tengo salud, al igual que mi familia y mis amigos. Es muy difícil anímicamente sostenerlo y hay días malos y días buenos”, se mantuvo optimista.