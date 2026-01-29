Susana Giménez recibe los 82 años lejos de su familia: los invitados y cómo será el festejo

29 de enero de 2026 - 10:04

La diva dejó Punta del Este para viajar a Buenos Aires y luego a Europa para disfrutar de su cumpleaños.

Por Agustín Zamora

Este jueves, Susana Giménez está viviendo un nuevo cumpleaños, que es totalmente diferente a los de años anteriores. La diva decidió dejar atrás la costa de Punta del Este, regresar a Buenos Aires y luego cruzar el Atlántico y celebrar sus 82 años en Madrid, una ciudad que ocupa un lugar especial en su vida.

Esta vez, lejos de las fiestas multitudinarias y los flashes incesantes, la conductora optó por un festejo íntimo y sofisticado, centrado en los afectos más cercanos.

La decisión de Susana no solo responde a un deseo de pasar inadvertida. Marca también el inicio de una nueva etapa, donde prima la serenidad y el disfrute de lo esencial. Tras una corta estadía en la ciudad balnearia uruguaya, donde saludó a amigos y cronistas con su habitual simpatía, en estos días partirá rumbo a Europa para reencontrarse con su hija Mecha, la gran compañera de esta celebración.

Cómo será el festejo de Susana Giménez

A diferencia de años anteriores, cuando Miami se convertía en el epicentro de reuniones colmadas de celebridades, esta vez la postal será mucho más reservada. En Madrid, Susana podrá moverse con mayor libertad. La ciudad le brinda la posibilidad de disfrutar de caminatas, compras en boutiques de alta gama y encuentros casuales con amigos que residen allí o que, de paso, pueden sumarse a un brindis discreto.

Entre los invitados no figuran los nietos de la conductora, ni sus hermanos Patricio y Carolina. Solo Mecha la acompañará en el día señalado, aunque existe la posibilidad de que algunos amigos cercanos que se encuentren en la capital española se sumen a la velada.

El festejo tendrá lugar en un restaurante exclusivo y el plan será simple: compartir una mesa en familia, disfrutar de la buena gastronomía y brindar por el nuevo año de vida, sin la presión de los flashes ni la presencia de la prensa local. Todo indica que la consigna de este cumpleaños es preservar la privacidad, una consigna que se convierte en prioridad cuando se trata de una figura acostumbrada a la exposición permanente.

La elección de Madrid como escenario de su cumpleaños no es casual. Allí, Susana encuentra la combinación perfecta entre anonimato y sofisticación, y puede disfrutar de las pequeñas cosas que, en Buenos Aires o Punta del Este, se vuelven inalcanzables debido a la constante atención de los medios y el público.

En paralelo con este cambio personal, Susana Giménez mantiene su vigencia profesional intacta. Los próximos meses estarán marcados por varios planes laborales: la conductora ya tiene confirmada su vuelta a Telefe en 2026, donde encabezará dos proyectos centrales: será la figura principal de la cobertura del Mundial de fútbol y regresará al formato de especiales de entrevistas mano a mano con figuras internacionales..

