Raúl Rizzo destrozó a Guillermo Francella y no se guardó nada: "No es un actor talentoso"

Raúl Rizzo generó polémica con sus declaraciones al referirse a Guillermo Francella . En una reciente entrevista, el actor fue contundente al expresar su desacuerdo con las opiniones del protagonista de “ El encargado” y "Homo Argentum" sobre la situación del cine y el teatro argentino, y lanzó duras críticas hacia su colega .

“Nosotros fuimos muy agredidos en la parte de cultura porque ya el INCAA es un sello, no existe más con ese rol que desarrollaba y tampoco el Instituto Nacional de Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, nos atacó mucho este gobierno en la parte cultural y no estoy de acuerdo con las declaraciones de Guillermo Francella ”, comenzó diciendo el artista en una nota con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

Rizzo cuestionó los dichos del reconocido actor y apuntó directamente contra su mirada sobre el rol del Estado en la producción cultural. “El teatro comercial se nutre de mucha gente que se forma en el teatro independiente , ya sea dramaturgos, libretistas, directores, iluminadores, y es un lugar donde se va gestando", dijo.

" Además es subjetivo que no le guste a Francella , que no le guste a él no garantiza nada y es una opinión muy unitaria eso de que se gaste plata. ¿Por qué no disfruta de lo que le pasa a él y se deja de joder?”, expresó sin filtros.

Con tono crítico, Rizzo profundizó en su malestar: “¿Para qué está hablando de otros que le cuesta muchísimo hacer cine y encima necesitan la crítica de él? No lo entiendo. Para mucha gente es trabajo y en todo caso será peor o mejor artísticamente, pero nada más ".

Embed - Raúl Rizzo destrozó a Guillermo Francella: “No me gusta como actor porque no es talentoso”

"Y de ahí a empezar a decir que se gastaron dos o cuatro millones de dólares, no los puso él y que no se sienta tan ofendido y en todo caso que revise su propia filmografía a ver si todas las películas que hizo son maravillosas o estupendamente bien hechas para lo popular, y yo tengo mis dudas ahí también", indicó visiblemente molesto.

La dura opinión de Raúl Rizzo sobre el trabajo de Guillermo Francella

El actor también fue tajante al evaluar el talento de Francella. “No me gusta Guillermo Francella como actor, es un actor eficaz pero no es un actor talentoso y hasta ahí llega mi mirada sobre él. Hay otros actores como Jorge Marrale, Miguel Ángel Solá, Luis Brandoni que tengo diferencias desde lo ideológico pero es un gran actor. Lo fue Pepe Soriano también”, aseguró.

Finalmente, cerró el tema sin intenciones de suavizar sus palabras: “No quisiera seguir hablando de Guillermo Francella porque ya te dije mi punto de vista de lo que pienso y hasta ahí llegamos”.