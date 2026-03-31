31 de marzo de 2026 - 18:03

Nicolás Vázquez reapareció junto a Dai Fernández y aseguró que comienza una nueva etapa: "Lo merecemos"

El actor habló sobre el éxito que tiene Rocky, la obra de teatro que protagoniza junto a su actual pareja.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

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Por Redacción Espectáculos

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Wanda Nara junto a Nico Vázquez y Dai Fernández, protagonistas de "Rocky".
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Durante la ceremonia, el actor fue consultado sobre su vínculo con Fernández y evitó definiciones tajantes: “Estamos muy bien y eso es importante, no sé lo que es ‘consolidarse’. Vivo el aquí y ahora”. Sus palabras reflejaron una postura enfocada en el presente, sin proyecciones rígidas sobre su vida personal.

Un presente de disfrute tras un año complejo

En la alfombra roja, Vázquez hizo referencia a su recorrido reciente y marcó un contraste entre etapas: “El año pasado la tuve que pelear un poco, pero este año lo estoy disfrutando mucho y, creo que por todo el trabajo que hacemos, nos lo merecemos. Estoy muy bien, en proceso de acomodarme. Muy contento, concentrado en mi familia y amigos”.

Dai Fernández y Nicolás Vázquez protagonizan "Rocky"
Dai Fernández y Nicolás Vázquez protagonizan

Dai Fernández y Nicolás Vázquez protagonizan "Rocky".

El actor también puso el foco en el trabajo colectivo detrás del espectáculo: “Hay mucha gente que trabaja con nosotros. Hacemos lo que amamos y producimos unos espectáculos muy importantes para el país. Rocky, no lo digo yo, sino todo el mundo, es un antes y un después de lo que se había hecho en los escenarios”.

Un fenómeno teatral con proyección internacional

La obra, que lleva más de un año y medio en cartel y moviliza a decenas de trabajadores en cada función, se mantiene como un éxito sostenido en taquilla. “No es un show de una vez cada tanto, lleva más de un año y medio con 90 trabajadores por noche. Hay Rocky para rato porque se llenan las salas, pero después quiero decidir hasta a dónde porque llega un momento en que uno también quiere hacer otras cosas”, explicó.

Nico Vázquez y Dai Fernández

En medio de la atención mediática, Vázquez también adelantó la posibilidad de expansión fuera del país: “Hay una posibilidad de gira internacional porque lo quieren también afuera desde varios lugares. En algunos casos se trata del elenco, en otros, quieren comprar la versión y dirección en países que nunca se hizo esto porque es nuestro y es igual a la película”.

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