Los mejores y peores looks de los premios Ídolo 2025

Los premios Ídolo 2025 reunió a los principales creadores de contenido en una gala que combinó talento digital y estilo personal. La alfombra roja, que se pudo ver por el canal de YouTube de Telefe , fue escenario de elecciones de moda que marcaron tendencia y generaron contraste entre aciertos y decisiones más arriesgadas.

Así es la casa de Damián Betular: un refugio minimalista con una colección asombrosa

Los Premios Ídolo 2025, que fueron conducidos por Zaira Nara y Grego Roselló , volvió a instalarse como una cita clave para el mundo influencer, con una gala que celebró creatividad y presencia. La pasarela del evento fue testigo de estilos variados, donde algunos participantes destacaron por su elegancia y atuendos cargados de estilo.

La alfombra del Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro volvió a brillar con la segunda edición de la premiación. El evento celebra a los creadores de contenido digital más destacados del país.

Entre los looks más destacados de la noche, se impusieron estilos que combinaron originalidad con elegancia. El conductor de la noche se lució muy a la moda y apostó por imponentes accesorios , con traje Reynal Duggan y joyas Jean Pierre: lució desde una pulsera acero y oro hasta gemelos de oro blanco y zafiros.

Sofía Gonet , una de las ganadoras de la noche, se dejó ver radiante con joyas Jean Pierre. La Reini lució un anillo platino, brillantes y aguamarina central. En cuanto al vestido, escogió un lila asimétrico con diseño drapeado y frunces laterales, que deja ver una abertura en la pierna.

Premios Ídolo Mejores y peores looks de los Premios Ídolo 2025. web

Por otro lado, Tuli Acosta y Cris Vanadía, esperaban en el Backstage de los premios ídolo con atuendos especiales para la ocasión. La cantante se lució con un vestido en tono nudecon escote pronunciado y silueta entallada. El diseño resalta la figura y se complementa con un peinado suelto de ondas marcadas. Por su parte, el influencer, llevó un traje formal en tono oscuro compuesto por saco y pantalón a juego.

Embed - PREMIOS ÍDOLO ARGENTINA 2025 @Tuli acosta posa en @Premios Ídolo Argentina #tumusicahoy #tmh #tuliacosta #premiosidoloargentina @tumusicahoy PREMIOS ÍDOLO ARGENTINA 2025 @Tuli acosta posa en @Premios Ídolo Argentina #tumusicahoy #tmh #tuliacosta #premiosidoloargentina Octubre - Tuli

En su llegada a la Golden Carpet, Alex El Pelao, participante de MasterChef Celebrity, se robó todas las miradas. Llevó un traje negro tradicional, con camisa blanca y corbata negra, en un estilo formal y atemporal. El corte del traje es ajustado, resaltando una figura estilizada.

Premios Ídolos 2025 Mejores y peores looks de los Premios Ídolo 2025. web

Yami Safdie deslumbró con un look de inspiración romántica y elegante. La cantante eligió un vestido strapless de tono dorado pastel y un delicado bordado con aplicaciones brillantes en tonos rosados y plateados que formaban un diseño floral en el centro. La falda, de caída fluida y ligera, aportaba movimiento y un aire etéreo al conjunto.

Bauti Mascia, ganador de Gran Hermano 2024 llegó acompañado por Denisse, y ambos eligieron el blanco como protagonista absoluto. Él lució un conjunto en lino satinado compuesto por una camisa amplia de corte relajado y pantalón de pinzas, un estilo que mezcló elegancia y desenfado. Ambos revelaron que se pusieron de acuerdo para matchear en la alfombra dorada.

Premios Ídolo Mejores y peores looks de los Premios Ídolo 2025. web

Premios Ídolo Mejores y peores looks de los Premios Ídolo 2025. web

Momi Giardina y su hija, Juli Castro, dijeron presente en los premios Ídolo 2025. La bailarina, una de las ganadoras de la noche, eligió la elegancia clásica con un vestido rojo ajustado al cuerpo, con escote corazón y tajo profundo lateral que destacó sus piernas.

Por su lado, Juli Castro, quién también se llevó un premio, apostó por un look de inspiración nupcial moderna, con un minivestido blanco bordado con brillos y perlas, acompañado por una cola larga de satén desmontable y un abrigo off shoulder en el mismo tono.