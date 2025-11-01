Premios Ídolo 2025: todos los ganadores de la gran noche de los influencers

El viernes 31 de octubre de 2025 se realizó la segunda edición de los Premios Ídolo Argentina en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro y la ceremonia, conducida por Zaira Nara y Grego Rossello , fue transmitida en vivo por Telefe y Streams Telefe .

Luego de que el público participe en la postulación y ayude a definir a los nominados, un jurado de profesionales de la industria digital y del marketing votó a los ganadores del premio creado por la popular influencer española Dulceida (Aida Domènech Pascual), el cual es un galardón único para los influencer y creadores de contenido digital.