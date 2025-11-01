1 de noviembre de 2025 - 07:29

Premios Ídolo 2025: todos los ganadores de la gran noche de los influencers

Este viernes se llevó a cabo la segunda edición de esta premiación. La lista completa de los galardonados.

Estos fueron los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Estos fueron los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Este 31 de octubre se llevará a cabo la segunda edición.

Premios Ídolo: quiénes son los influencers y famosos nominados

Por Agustín Zamora
Así es la casa de Damian Betular, que trasmite toda su esencia.

Así es la casa de Damián Betular: un refugio minimalista con una colección asombrosa

Por Agustín Zamora

Luego de que el público participe en la postulación y ayude a definir a los nominados, un jurado de profesionales de la industria digital y del marketing votó a los ganadores del premio creado por la popular influencer española Dulceida (Aida Domènech Pascual), el cual es un galardón único para los influencer y creadores de contenido digital.

Premios Ídolo 2025
Estos son los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Estos son los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Todos los ganadores de los premios Ídolo 2025

  • Humor y entretenimiento: Momi Giardina.
  • Ídolo musical: Ángela Torres.
  • Emprendimiento: Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo,
  • Actualidad: Beltrán Briones.
  • Momento viral: Pollo Álvarez con De Paul.
  • Gastronomía: Las recetas de Simón.
  • Canción más viral: Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles.
  • Streamer: Davoo Xeneize.
  • Beauty: Dadatina.
  • Podcast: Ferné con Grego
  • Contenido creativo: Juli Savioli
  • Sports: Tomás Mazza.
  • Lifestyle: Michelle Masson.
  • Ídolo al volante: Dino Di Palma.
  • Ídolo celebrity: Wanda Nara.
  • Health: Dr. La Rosa.
  • Ídolo futbolero: Gastón Edul
  • Moda: Sofia Gonet.
  • Youtuber: Matías Bottero.
  • Ídolo revelación: Marcos Giles.
  • Viajes: Pasaje en mano.
  • Experiencias gastronómicas y/o culturales: La chica del brunch.
  • Ciencia, cultura y tecnología: Fer Carolei.
  • Tiktoker: Juli Castro.
  • Streamer más viral: Martín Cirio.
  • Ídolo emergente: Teo D’Elía.
  • Creador digital del año: Mernosketti (Mernuel, Moski y Bauletti).
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mejores y peores looks de los Premios Ídolo 2025.

Los mejores y peores looks de los premios Ídolo 2025

Por Agustín Zamora
martin fierro de streaming: un ciclo mendocino flojo de papeles nominado entre los mejores del pais

Martín Fierro de Streaming: un ciclo mendocino "Flojo de papeles" nominado entre los mejores del país

Por Rocío Sileci
Christiane Dosne de Pasqualini..

Concurso sobre una gran científica

Por Servicio de Prensa de la Academia Nacional de Ciencias
Aún hoy Atrapado sin salida sigue irradiando ese temperamento intenso y cuestionador con que impactó a los espectadores de todo el mundo.

Atrapado sin salida, 50 años de una película indomable

Por Ariel Búmbalo