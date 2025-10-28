Premios Ídolo: quiénes son los influencers y famosos nominados

El próximo 31 de octubre se celebrará en Argentina la segunda edición de los Premios Ídolo, el galardón nacido en España que reconoce a los influencers más destacados de las redes sociales y plataformas de streaming. Ahora, se conoció la lista completa de nominados.
Siguiendo el formato de su primera gala, la ceremonia se celebrará en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro y Telefe será el canal encargado de la transmisión con Grego Rossello, y Zaira Nara al frente de la conducción.
Además, desde las 20 hs, Streams Telefe ofrecerá la transmisión exclusiva de la alfombra roja, liderada por las duplas Nacho Elizalde-Pauli Echeverría y Tuli Acosta–Cris Vanadía, quienes recibirán a los nominados e invitados antes de la ceremonia.
- FRAN GOMEZ.
- JULIETA CORIA.
- JULI SAVIOLI.
- MARTI BENZA.
- FERMÍN BO.
Gastronomía:
- INUTILISIMAS.
- LAS RECETAS DE SIMON.
- PAULINA COCINA.
- GASTÓN SOFFRITTI.
- MON PETIT GLOUTON .
Experiencias Gastronómica:
- LA CHICA DEL BRUNCH.
- BUENOSAIRES.AR.
- TURISTA EN BUENOS AIRES.
- BUENOS PALADAIRES.
Premios Ídolo 2025
Paulina Cocina es uno de los nominadas a los Premios Ídolo 2025.
Health:
- LAURA ROMANO.
- SOY MAMÁ Y PEDIATRA.
- DR LA ROSA.
- SOFI CALVO.
Sports:
- JULI PUENTE.
- LUCAS ORTEGA.
- EL RUFIAN.
- CATA GUIMAREY.
- TOMAS MAZZA.
Humor y Entretenimiento:
- MOMI GIARDINA.
- MARTIN GARABAL.
- MARTIN DARDIK.
- LUCHO MELLERA.
- PELAO KHE .
Lifestyle:
- MICHELLE MASSON.
- STEPHIE DEMNER.
- ZAIRA NARA.
- LIZARDO PONCE.
- SANTI TALLEDO.
Premios Ídolo 2025
Stephanie Demner es una de los nominadas a los Premios Ídolo 2025.
Moda:
- DELFI FERRO.
- ZUZU COUDEU.
- SOFI GONET.
- PAPRYKA.
Podcast:
- LA FABRICA PODCAST.
- SOFI CARMONA (HABLANDO DE ALGO CON ALGUIEN).
- LA FORMULA PODCAST (MILI HADAD).
- FUTURO EN CONSTRUCCION (SANTIAGO BILINKIS).
- FERNE CON GREGO.
Streamer:
- MERNUEL ("MERNOSKETTI).
- C0KER.
- LUQUITA RODRIGUEZ.
- DAVO XENEIZE.
Streamer Viral:
- MARTIN CIRIO.
- MOMO.
- DAVO XENEIZE.
- MERNUEL ("MERNOSKETTI).
Premios Ídolo 2025
Davo Xeneize es uno de los nominados a los Premios Ídolo 2025.
Tiktoker:
- MAR COSCA
- SANTI RAVIER
- JULI CASTRO
- MATI SPANO
- MORE ANDRADE
Youtuber:
- ANGIE VELASCO
- MATIAS BOTTERO
- IAN LUCAS
- BRI DOMINGUEZ
Actualidad:
- BELTRAN BRIONES.
- AHORRANDO CON CAMI.
- MUJER FINANCIERA.
- MAI PISTINER.
- LARA LOPEZ CALVO.
Revelación:
- CRIS VANADIA.
- FEDE POPGOLD.
- MARCOS GILES.
- JULI MANZOTTI.
- MERNUEL ("MERNOSKETTI).
Premio Ídolo 2025
Federico Popgold es uno de los nominadas a los Premios Ídolo 2025.
Ídolo Futbolero:
- GASTON EDUL.
- DAVO XENEIZE.
- SOFI MARTINEZ.
- JERO FREIXAS.
- POLLO ALVAREZ.
Momento Más Viral:
- CONICET: ESTRELLA DE MAR.
- POLLO ALVAREZ CON DE PAUL.
- PAREN LA MANO: BAILANDO TODOS.
- ALONSO SPIDERMAN.
- TAPADOS DE LABURO: OREO MORTEDOR.
- MERNOSKETTI Y 'TU JARDIN CON ENANITOS'.
- DOMI FAENA LE PONE ACEITE DE OLIVA AL AUTO.
- AYSA Y JOAQUIN LEVINTON.
- SPREEN DEBUTANDO EN FUTBOL ARGENTINO.
- CANCION DIEGO CASTRO: LA TOTONA.
- BRG TALENT BY BRUNENGER: PEDO BEATBOX.
Ídolo Musical:
- LA T Y LA M.
- YAMI SAFDIE.
- ANGELA TORRES.
- EMANERO.
Canción Viral:
- SI UN DIA ESTAS SOLA CROSSOVER #7 BIG ONE, EMANERO, VALENTINO MERLO.
- EN OTRA VIDA YAMI SAFDIE, LASSO.
- HASTA LA LUNA BAUTI MASCIA, THE LA PLANTA, Q´LOKURA, MERI DEAL, MARAMA.
- FAVORITA ANGELA TORRES.
- TU JARDIN CON ENANITOS ROZE OFICIAL, MAX CARRA, VALEN, RAMKY EN LOS CONTROLES.
Embed - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky En Los Controles - Tu jardín con enanitos (Official Video)
Ídolo Al Volante:
- DINO DI PALMA.
- BARCATINI.
- AIXA FRANKE.
- MARTIN GALLEGO.
Emergente:
- AGUS GARCIA.
- TITI TCHERKASKI.
- TOBI JUAREZ.
- FACTURITA.
- EL GORDO Y EL FLAKO.
- DANIELA CLARA.
- LUCHI PATRONE.
- TEO DELIA.
- AGOS PALAZZOLO (ARDILLA).
- AGUSTINA PROVENZANI.
Cultura, Ciencia y Tecnología:
- FER CAROLEI.
- LA JOYA AGRO.
- ALMENDRA VEIGA.
- CELESTE GIARDINELLI.
Viajes:
- PASAJE EN MANO.
- TUPI SARAVIA.
- DREA LEON.
- MODO TURISTA.
Emprendimiento:
- YERBA COSMICO by Sam Trottier y Hernan Regiardo.
- ALMENDRA by Cande Molfese.
- DIABLA by Delfi Ferro.
- POLENTA by Nacho Elizalde.