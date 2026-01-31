31 de enero de 2026 - 10:24

Julia Mengolini fue críticada por irse de vacaciones y no se quedó callada: "Lo peor de todo no es..."

La periodista hizo un descargo luego de ser fotografiada en el Buquebus de regreso a Buenos Aires.

Julia Mengolini salió al cruce tras el revuelo por sus vacaciones.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La periodista barilochense Julia Mengolini (que fue blanco de críticas en 2025 por su postura política contra Javier Milei) fue cuestionada días atrás por supuestamente irse de vacaciones a Punta del Este y salió al cruce en sus redes sociales para desmentirlo.

Tomás Dente fue quien viralizó en redes sociales una foto donde se la ve a la comunicadora sentada en el Buquebus y dedujo que regresaba de Punta del Este. "Camuflada y con la cabeza baja todo el tiempo", acotó junto a la imagen.

Julia Mengolini
Tras el revuelo, la fundadora de Futurock compartió en sus historias de Instagram una fotografía con su hija Rita en la playa y escribió: "Esto no es Punta del Este. (Y esto es un castillazo gótico que hicimos con Rita)".

Julia Mengolini desmintió su viaje a Punta del Este

"No me fui a Punta del Este. Pero lo peor de todo no es que los trolls me digan a dónde puedo vacacionar, sino que se terminaron las vacaciones. Volví", sumó en otra publicación.

Mengolini continuó con su descargo y sentenció: "Por un lado, por supuesto que puedo vacacionar donde se me canten las tet... Por el otro, no fui a Punta del Este (en toda mi vida). Tomarse el Buquebus a Colonia no es sinónimo de irse a Punta del Este".

Julia Mengolini
Luego, al aire de su programa Segurola y Habana, Julia Mengolini siguió con su defensa y aclaró a dónde se fue vacaciones: "No estaba camuflada, estaba con un cuaderno anotando cosas... Además, me fui a Uruguay, si me hubiesen agarrado en un yate en Cancún, bueno... ¡Pero esto lo reposteó el presidente Javier Milei!".

"Menos mal que no le sacaron foto a Rita porque ahí sí me calentaba. ¡Admito y confieso que estuve en el Buquebus de vuelta, el que sale de Colonia a Buenos Aires! Vacacionar en Uruguay está más barato que acá, por lo menos donde voy yo, que es un lugarcito en Rocha", concluyó.

