Julia Mengolini fue críticada por irse de vacaciones y no se quedó callada: "Lo peor de todo no es..."

La periodista hizo un descargo luego de ser fotografiada en el Buquebus de regreso a Buenos Aires.

La periodista barilochense Julia Mengolini (que fue blanco de críticas en 2025 por su postura política contra Javier Milei) fue cuestionada días atrás por supuestamente irse de vacaciones a Punta del Este y salió al cruce en sus redes sociales para desmentirlo.

Tomás Dente fue quien viralizó en redes sociales una foto donde se la ve a la comunicadora sentada en el Buquebus y dedujo que regresaba de Punta del Este. "Camuflada y con la cabeza baja todo el tiempo", acotó junto a la imagen.

Julia Mengolini Julia Mengolini salió al cruce tras el revuelo por sus vacaciones. web Tras el revuelo, la fundadora de Futurock compartió en sus historias de Instagram una fotografía con su hija Rita en la playa y escribió: "Esto no es Punta del Este. (Y esto es un castillazo gótico que hicimos con Rita)".

Julia Mengolini desmintió su viaje a Punta del Este "No me fui a Punta del Este. Pero lo peor de todo no es que los trolls me digan a dónde puedo vacacionar, sino que se terminaron las vacaciones. Volví", sumó en otra publicación.

Mengolini continuó con su descargo y sentenció: "Por un lado, por supuesto que puedo vacacionar donde se me canten las tet... Por el otro, no fui a Punta del Este (en toda mi vida). Tomarse el Buquebus a Colonia no es sinónimo de irse a Punta del Este".