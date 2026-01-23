Germán Daffunchio defenestró la trayectoria de Soda Stereo: "Una porquería"

El líder de Las Pelotas, Germán Daffunchio , habló en Marketing registrado (Fox Sport 2) y cuestionó con dureza a Soda Stereo al asegurar que le “pareció siempre una porquería” y “demasiado careta”. Además, comparó la banda con la trayectoría de solista de Gustavo Cerati.

“En la época de Sumo había, después de esto me van a putear un montón, pero existían dos lados. Un lado era el lado cara bonita, peinadito hermoso, que podría representar Soda Stereo ese lugar”, sostuvo en sus declaraciones.

“ En el otro lado, estaba Sumo, éramos el opuesto, éramos otra cosa ”, recordó el exintegrante y fundador de la banda de Luca Prodan. “ Durante muchos años Soda Stereo representó una parte del rock argentino que no necesariamente todos estábamos de acuerdo ”, insistió.

“En los 80 se creó lo que se llamó después el rock latino. Y ellos fueron cabeza de puente junto con Virus , con otros de los Enanitos de abrir Latinoamérica. Pero eso lo hacían con canciones livianitas ”, criticó Daffunchio .

“Ellos eran lindos, toda la cuestión, muy alejado también de la realidad de dónde veníamos nosotros ”, comparó el músico de 64 años.

El guitarrista de Las Pelotas fue tajante y defenestró la carrera de Soda Stereo.

Germán Daffunchio no se guardó nada

“A mí Soda me pareció siempre una porquería. La carrera solista de Cerati es otra música, es mucho más interesante pero Soda Stereo no”, distinguió el guitarrista cordobés.

“Cuando nosotros cantábamos ´La rubia tarada, bronceada, aburrida, me dice ´por qué te pelaste´, ellos cantaban ´oh oh oh nada personal´”, señaló al contraponer dos de las canciones más emblemáticas de ambas bandas.

“Ahora no sé cómo es, ¿viste? ¿Qué es lo que se mide? ¿Cuánta guita generaron? ¿O qué efecto tuvieron en la gente?”, concluyó en tono crítico Daffunchio.