Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, domingo 22 de febrero

Comienza este domingo la 65° edición del Festival de Viña del Mar en la Quinta Vergara, donde se presentan artistas y bandas musicales de gran renombre internacional hasta el viernes 27 de febrero.

El “Festival de Festivales” es una fiesta icónica que se celebra anualmente en Chile y presenta una variada selección de artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales, desde pop, salsa y rock hasta música urbana, baladas, reggaetón y folclore, además de comediantes . La competencia internacional también se lleva las miradas.

Durante seis noches, los artistas principales seducen al público exigente conocido como “el Monstruo” , buscando la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

Festival de Viña del Mar 2026: parrilla de artistas, fechas y transmisión en vivo

La transmisión en TV (Mega) y online (Disney+) comenzará alrededor de las 21.30.

Este domingo 22 de febrero estarán en vivo :

-La cantante cubana Gloria Estefan, una de las voces pioneras en llevar la música latina al mundo anglosajón con clásicos como "Mi tierra" y "Hoy".

-El humorista chileno Stefan Kramer.

-El cantante italiano Matteo Boccelli, quien estuvo como invitado en el show de su padre Andrea en la edición 2024 y estableció un lazo musical con Chile.

En la primera ronda de la competencia folclórica estarán Campedrinos (Argentina) con el tema "La zamba", María Peláe (España) y Brenda (Colombia).

TV y online: dónde ver el Festival de Viña 2026

En la televisión abierta de Chile, Mega es el canal que transmitirá en vivo cada una de las noches del festival de Viña 2026, entre el domingo 22 y viernes 27 de febrero de 2026.

En Latinoamérica podrá verse en directo por la plataforma de streaming Disney+.

Festival de Viña del Mar 2026: grilla de artistas día por día

Domingo 22 de febrero: Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

Lunes 23 de febrero: Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

Martes 24 de febrero: Jesse & Joy, Esteban Düch y NMIXX (k-pop).

Miércoles 25 de febrero: Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes.

Jueves 26 de febrero: Mon Laferte, Piare con P y Yandel (show sinfónico).

Viernes 27 de febrero: de marzo: Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.