Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, domingo 22 de febrero

Comienza este domingo la 65° edición del Festival de Viña del Mar en la Quinta Vergara, donde se presentan artistas y bandas musicales de gran renombre internacional hasta el viernes 27 de febrero.
Transmisión en vivo. Empieza el festival de música más importante de Chile con grandes artistas y deslumbra al mundo.
El “Festival de Festivales” es una fiesta icónica que se celebra anualmente en Chile y presenta una variada selección de artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales, desde pop, salsa y rock hasta música urbana, baladas, reggaetón y folclore, además de comediantes. La competencia internacional también se lleva las miradas.
Durante seis noches, los artistas principales seducen al público exigente conocido como “el Monstruo”, buscando la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.
La transmisión en TV (Mega) y online (Disney+) comenzará alrededor de las 21.30.
Este domingo 22 de febrero estarán en vivo:
-La cantante cubana Gloria Estefan, una de las voces pioneras en llevar la música latina al mundo anglosajón con clásicos como "Mi tierra" y "Hoy".
-El humorista chileno Stefan Kramer.
-El cantante italiano Matteo Boccelli, quien estuvo como invitado en el show de su padre Andrea en la edición 2024 y estableció un lazo musical con Chile.
En la primera ronda de la competencia folclórica estarán Campedrinos (Argentina) con el tema "La zamba", María Peláe (España) y Brenda (Colombia).
En la televisión abierta de Chile, Mega es el canal que transmitirá en vivo cada una de las noches del festival de Viña 2026, entre el domingo 22 y viernes 27 de febrero de 2026.
En Latinoamérica podrá verse en directo por la plataforma de streaming Disney+.
Domingo 22 de febrero: Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.
Lunes 23 de febrero: Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.
Martes 24 de febrero: Jesse & Joy, Esteban Düch y NMIXX (k-pop).
Miércoles 25 de febrero: Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes.
Jueves 26 de febrero: Mon Laferte, Piare con P y Yandel (show sinfónico).
Viernes 27 de febrero: de marzo: Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.