Estrenos de Netflix en febrero: todas las series y películas que llegan este mes

Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas mendocinas este jueves 22 de enero

Los estrenos de Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video que llegan en febrero y te dejarán sorprendido

Entre los lanzamientos más destacados se encuentran la cuarta temporada de “El abogado del Lincoln" , la nueva serie de Lisa McGee “Cómo llegar al cielo desde Belfast” y la tercera temporada de “El agente nocturno”.

Drama y competencia se mezclan en esta serie que sigue a las mejores parejas de danza sobre hielo rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Con figuras como Madison Chock, Evan Bates y Piper Gilles, la ficción pone el foco en la presión, las rivalidades y los sacrificios detrás del alto rendimiento.

Edición especial del popular reality pastelero por el Día de San Valentín. Los participantes, junto a sus parejas, deben crear tortas hiperrealistas para engañar a un jurado de celebridades.

Mickey Haller regresa a bordo de su clásico Lincoln para seguir enfrentándose a los rincones más complejos del sistema judicial de Los Ángeles, dispuesto a todo con tal de ganar sus casos.

Embed - ¿Es pastel?: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Embed - The Lincoln Lawyer: Season 4 | Official Trailer | Netflix

Las leonas

Estreno: 5 de febrero

Cinco mujeres al límite deciden formar una banda armada y comenzar a robar bancos cuando la vida las deja sin opciones. Una serie que mezcla drama social, tensión y decisiones extremas.

Unfamiliar

Estreno: 5 de febrero

Dos exespías deben enfrentarse a su pasado cuando este vuelve a golpearlos de frente. Más allá de la acción, el verdadero conflicto pasa por las verdades que nunca se dijeron.

Salvador

Estreno: 6 de febrero

Un conductor de ambulancias descubre que su hija forma parte de un grupo extremista. Tras una tragedia, inicia una búsqueda desesperada de respuestas en una noche marcada por la violencia.

Embed - Salvador | Tráiler oficial | Netflix España

Motorvalley

Estreno: 10 de febrero

Una heredera ambiciosa recluta a una conductora temeraria y a un piloto atormentado para disputar el control del imperio familiar en el mundo del automovilismo de alto nivel.

Niebla de invierno

Estreno: 11 de febrero

En el corazón de Punyab, una serie de asesinatos sacude a un grupo de policías mientras sus propias vidas personales se desmoronan.

El amor es ciego (Love is blind)

Estreno: 11 de febrero

Nick y Vanessa Lachey regresan con una nueva edición del experimento social donde los participantes buscan el amor y se comprometen sin verse cara a cara.

Embed - Love is Blind: Season 9 | Official Trailer | Netflix

Niños de plomo

Estreno: 11 de febrero

Una joven médica pone en riesgo su carrera al investigar casos de envenenamiento por plomo en niños que viven cerca de una planta industrial.

El investigador con millones de seguidores

Estreno: 12 de febrero

Un thriller policial que enfrenta a un detective con una tarotista viral capaz de predecir la muerte de influencers. El caso se vuelve tan mediático como peligroso.

Cómo llegar al cielo desde Belfast

Estreno: 12 de febrero

Creada por Lisa McGee, sigue a tres mujeres unidas por un fuerte lazo que intentan resolver el misterio de la muerte de una amiga mientras esconden un secreto propio.

Embed - How to Get to Heaven from Belfast | Official Trailer | Netflix

El Museo de la Inocencia

Estreno: 13 de febrero

Ambientada en el Estambul de los años 70, retrata una historia de amor prohibido que se transforma en obsesión, inspirada en la novela de Orhan Pamuk.

El arte de Sarah

Estreno: 13 de febrero

Un cadáver, una marca de lujo en ascenso y una mujer en el centro de todas las sospechas. Un detective intenta reconstruir qué ocurrió realmente.

Embed - El arte de Sarah | Tráiler oficial | Netflix

La cruda realidad: Dentro de “America’s Next Top Model”

Estreno: 16 de febrero

Serie documental que revisita el legado del reality con testimonios de modelos, jueces y de la propia Tyra Banks.

Soy Gordon Ramsay

Estreno: 18 de febrero

El chef muestra el detrás de escena de su imperio global mientras intenta equilibrar su vida familiar y su proyecto más ambicioso.

Embed - Being Gordon Ramsay | Official Trailer | Netflix

El agente nocturno – Temporada 3

Estreno: 19 de febrero

Peter Sutherland vuelve a enfrentarse a una conspiración política que amenaza la seguridad de Estados Unidos en una nueva entrega cargada de acción y suspenso.

La ley de Las Vegas

Estreno: 20 de febrero

Comedia animada para adultos donde un abogado y una ilusionista convierten los casos más absurdos de Las Vegas en un show delirante.

Todo por un pato

Estreno: 26 de febrero

Un rapero regresa a su pueblo natal para el funeral de su madre y se topa con un hijo adolescente que no sabía que tenía.

Baki-Dou: El samurái invencible

Estreno: 26 de febrero

Baki y los luchadores de la arena subterránea enfrentan el regreso de Musashi Miyamoto, el legendario samurái que vuelve de la muerte.

Embed - Baki-Dou: El camino del guerrero | Avance oficial | Netflix

Películas de estreno en Netflix en febrero

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche

Estreno: 3 de febrero

Una joven pierde la memoria cada día. Un romance que se reinicia constantemente pone a prueba el verdadero significado del amor.

La investigación sobre Lucy Letby

Estreno: 4 de febrero

Documental que analiza el caso de la enfermera neonatal condenada por la muerte de bebés, con material y testimonios inéditos.

Embed - The Investigation of Lucy Letby | Official Trailer | Netflix

¡Uf! ¿Solo amigos?

Estreno: 6 de febrero

Una comedia romántica sobre celos, amistad y sentimientos inesperados cuando el mejor amigo vuelve comprometido.

La reina del ajedrez

Estreno: 6 de febrero

Documental sobre Judit Polgár y su lucha por romper barreras en el mundo del ajedrez, enfrentándose incluso a Garry Kasparov.

Ahí estoy yo

Estreno: 10 de febrero

Un joven acosado por soñar con ser estrella encuentra su verdadera identidad en un cabaré, con ayuda médica y mucha valentía.

Embed - Ya no estoy aquí | Tráiler oficial | Netflix

Aviso general: Hermandad

Estreno: 11 de febrero

En medio de una ola de violencia en São Paulo, una abogada con vínculos peligrosos intenta rescatar a su sobrina secuestrada.

La celda de los milagros

Estreno: 13 de febrero

Un padre injustamente encarcelado lucha por demostrar su inocencia mientras su hija aprende a sobrevivir sola.

El tour universitario con Joe

Estreno: 13 de febrero

Comedia desbordada donde Joe intenta mostrarle la “vida real” a su nieto durante un caótico viaje universitario.

Embed - El tour universitario con Joe | Tráiler oficial | Netflix

El vínculo sueco

Estreno: 19 de febrero

Basada en hechos reales, narra la historia de un burócrata sueco que arriesgó todo para salvar judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Cortafuego

Estreno: 20 de febrero

Una niña desaparece en el bosque justo cuando se desata un incendio. Su madre inicia una carrera contrarreloj para encontrarla.

Embed - Cortafuego | Anuncio del estreno | Netflix España

Pavana

Estreno: 20 de febrero

Tres personas solitarias cruzan sus caminos y encuentran consuelo mutuo mientras reflexionan sobre el amor y la compañía.