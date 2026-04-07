Érica Rivas rompió el silencio sobre el spin off de "Casados con hijos": "Estaría bueno..."

En medio de versiones que entusiasmaron a los fanáticos de "Casados con hijos", Érica Rivas habló por primera vez sobre un posible spin off de la histórica comedia junto a Florencia Peña. La actriz aseguró que le encantaría ponerse la peluca de María Elena de nuevo.
Ante las preguntas sobre el supuesto regreso, la actriz respondió con ironía que quizás los periodistas manejaban más información que ella. Aun así, dejó abierta la puerta a una posibilidad que ilusiona: “Como siempre, todo me encantaría”. Y agregó: “Me hubiese encantado hacer a María Elena siempre. Desde que terminé de hacerla me quiero poner otra vez la peluca”.
Sobre su vínculo con Florencia Peña, evitó profundizar en conflictos pasados y se limitó a describir la relación en buenos términos. En ese sentido, planteó que cualquier reencuentro dependerá de que exista una propuesta concreta y de cómo se den las condiciones. “Me parece que lo que hay que hacer es esperar”, resolvió.
Rivas también se refirió a su ausencia en la versión teatral de "Casados con hijos", estrenada en 2023, tras una salida marcada por tensiones mediáticas. “No, yo no me arrepiento. No tengo nada que ver yo. A mí no me convocaron y listo”, explicó. Además, confirmó que no retomó el contacto con sus excompañeros de elenco desde entonces.
Además aprovechó para hacer referencia a temas de política actual. “Los glaciares, los glaciares, los glaciares. Es más importante que nada”, referenció al gobierno que impulsa modificaciones a la Ley de Glaciares.
La versión de Florencia Peña sobre la vuelta de "Casados con hijos" en 2026
En paralelo, Florencia Peña había sido consultada por la posibilidad de volver a trabajar con Rivas. La actriz sostuvo que no existen conflictos personales y que, de surgir un proyecto, evaluaría la propuesta. Por ahora, el spin off sigue siendo solo una idea en discusión, sin confirmaciones oficiales.