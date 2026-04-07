Érica Rivas rompió el silencio sobre el spin off de "Casados con hijos": "Estaría bueno..."

La actriz reconoció que le encantaría ponerse la peluca de María Elena y habló de su vínculo con Florencia Peña.

En medio de versiones que entusiasmaron a los fanáticos de "Casados con hijos", Érica Rivas habló por primera vez sobre un posible spin off de la histórica comedia junto a Florencia Peña. La actriz aseguró que le encantaría ponerse la peluca de María Elena de nuevo.

Las especulaciones crecieron en las últimas semanas sobre una “ficción vertical”, tipo de contenido pensado para celulares, donde los personajes de Moni y María Elena podrían reaparecer en una historia previa a la serie original. Sin embargo, Rivas fue contundente al ser consultada: “No tengo idea”.

Ante las preguntas sobre el supuesto regreso, la actriz respondió con ironía que quizás los periodistas manejaban más información que ella. Aun así, dejó abierta la puerta a una posibilidad que ilusiona: “Como siempre, todo me encantaría”. Y agregó: “Me hubiese encantado hacer a María Elena siempre. Desde que terminé de hacerla me quiero poner otra vez la peluca”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/filonewsOK/status/2041214209673826814?s=20&partner=&hide_thread=false Érica Rivas habló sobre volver a hacer el papel de Maria Elena Fuseneco



"Siempre que yo pueda hacer a María Elena me va a encantar".



Además la actriz aprovechó la visibilidad y habló de la situación de los glaciares en nuestro país. pic.twitter.com/OS9OT01ENp — Filo.news (@filonewsOK) April 6, 2026 Sobre su vínculo con Florencia Peña, evitó profundizar en conflictos pasados y se limitó a describir la relación en buenos términos. En ese sentido, planteó que cualquier reencuentro dependerá de que exista una propuesta concreta y de cómo se den las condiciones. “Me parece que lo que hay que hacer es esperar”, resolvió.

Rivas también se refirió a su ausencia en la versión teatral de "Casados con hijos", estrenada en 2023, tras una salida marcada por tensiones mediáticas. “No, yo no me arrepiento. No tengo nada que ver yo. A mí no me convocaron y listo”, explicó. Además, confirmó que no retomó el contacto con sus excompañeros de elenco desde entonces.