7 de abril de 2026 - 10:21

Érica Rivas rompió el silencio sobre el spin off de "Casados con hijos": "Estaría bueno..."

La actriz reconoció que le encantaría ponerse la peluca de María Elena y habló de su vínculo con Florencia Peña.

Érica Rivas habló sobre su posible regreso a Casados con hijos.&nbsp;

Érica Rivas habló sobre su posible regreso a Casados con hijos. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En medio de versiones que entusiasmaron a los fanáticos de "Casados con hijos", Érica Rivas habló por primera vez sobre un posible spin off de la histórica comedia junto a Florencia Peña. La actriz aseguró que le encantaría ponerse la peluca de María Elena de nuevo.

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Ante las preguntas sobre el supuesto regreso, la actriz respondió con ironía que quizás los periodistas manejaban más información que ella. Aun así, dejó abierta la puerta a una posibilidad que ilusiona: “Como siempre, todo me encantaría”. Y agregó: “Me hubiese encantado hacer a María Elena siempre. Desde que terminé de hacerla me quiero poner otra vez la peluca”.

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Sobre su vínculo con Florencia Peña, evitó profundizar en conflictos pasados y se limitó a describir la relación en buenos términos. En ese sentido, planteó que cualquier reencuentro dependerá de que exista una propuesta concreta y de cómo se den las condiciones. “Me parece que lo que hay que hacer es esperar”, resolvió.

Rivas también se refirió a su ausencia en la versión teatral de "Casados con hijos", estrenada en 2023, tras una salida marcada por tensiones mediáticas. “No, yo no me arrepiento. No tengo nada que ver yo. A mí no me convocaron y listo”, explicó. Además, confirmó que no retomó el contacto con sus excompañeros de elenco desde entonces.

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Además aprovechó para hacer referencia a temas de política actual. “Los glaciares, los glaciares, los glaciares. Es más importante que nada”, referenció al gobierno que impulsa modificaciones a la Ley de Glaciares.

La versión de Florencia Peña sobre la vuelta de "Casados con hijos" en 2026

En paralelo, Florencia Peña había sido consultada por la posibilidad de volver a trabajar con Rivas. La actriz sostuvo que no existen conflictos personales y que, de surgir un proyecto, evaluaría la propuesta. Por ahora, el spin off sigue siendo solo una idea en discusión, sin confirmaciones oficiales.

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“Cada uno tomó su camino y si algún día se da la posibilidad de volver a trabajar juntos, veremos cómo se da”, cerró.

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