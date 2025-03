El descargo de Nati Jota y Eial Moldavsky en vivo tras la incómoda alusión a la intimidad Lali Espósito

"No queríamos dejar de hacer un comentario sobre la situación que tuvimos al aire el viernes. Fue un momento bastante choto . Yo, en lo personal, no lo decodifiqué en el momento como para frenarlo , como hubiera querido y como correspondía. Ayer subí un tweet y Eial también pidió sus disculpas . Nos parecía importante abordarlo hoy en vivo".

"Más allá de que dije que la historia no era verdadera, el video es muy feo de ver. No me gusta verme a mí en esa situación. Pedí disculpas y las vuelvo a pedir acá porque es donde pasó. Creo que es una pésima manera de hablar en general de la intimidad de cualquier persona, así que mis disculpas sinceras desde aquí".

Jota también reflexionó sobre su rol como conductora y su falta de reacción ante los dichos de su compañero:

"Verlo me hizo ruido. No haber intervenido en esa situación y haber participado de esa conversación me resultó desagradable. Como dijo Eial, la intimidad de una mujer, sea quien sea, no se habla en ese tono, no se hace de esa manera. No quería dejar de decirlo porque me interpela".

Finalmente, ambos coincidieron en que la intención no es agrandar la polémica, pero sí dejar en claro su postura sobre el episodio.

"Sucedió el viernes y no queríamos dejar de decirlo acá, más allá de ya haber hablado ayer en nuestras redes sociales", concluyó la conductora.

Mientras tanto, Lali Espósito no se pronunció sobre la controversia, aunque en redes sus seguidores exigieron respeto por su vida privada.