Eial Moldavsky pidió disculpas y negó un affaire con Lali Espósito: "Es una historia que inventé"

Ahora, ante la controversia generada, Moldavsky publicó una serie de videos en sus historias de Instagram para desmentir que se había referido a la cantante, a quien también le pidió disculpas: “ Vengo a ofrecer unas disculpas públicas que creo que la situación no amerita , también quizás un poquito de contexto de mi parte, pero sobre todo disculparme, que creo que es lo más importante. Aclarar en primer lugar que en ningún momento me referí a Lali ”.

Acto seguido, Moldavsky aseguró que nada de lo que dijo al aire fue cierto: “ La historia es completamente falsa en el marco de alimentar el aire de un programa, de una consigna, y donde uno corre el riesgo de decir muchas bolu..., y acá es una persona diciendo boludeces , sin lugar a dudas, pero es una historia que inventé, que jamás traería mi intimidad así, jamás lo hice, espero no hacerlo, y no contaría una historia así al aire nunca, y creo que está bien aclarar que no me refería a ella”.

“Habiendo dicho eso, me parece que está bien ofrecer una disculpa general, en primer lugar a Lali, que es una víctima injustificada de este video, que en mi cabeza no la tenía, pero que apareció y se dio así la especulación, y las disculpas hay que darlas igual, porque lo único que existe en el mundo son los efectos, y el efecto de mis palabras es este, no importa la causa, no importa que yo no quería hacer esto, lo que hay es lo que hay, así que mis disculpas muy sinceras y muy concretas a ella en primer lugar”, insistió el filósofo.