"Vergüenza ajena": Eial Moldavsky reveló la intimidad de su noche con Lali Espósito y lo liquidaron

Los detalles íntimos del supuesto romance entre Eial Moldavsky y Lali Espósito

“Nos conocimos en un evento y pegamos muy buena onda. La marca nos había llevado para hacer contenido. Fue en 2021. Nos vemos en el evento, después salimos, metemos una cita, vamos a un bar del Microcentro. La cita salió tan bien que terminé haciendo una mini penetración. Famosa clase A, y para mí todo era novedad… imaginate, todo el pack estaba sucediendo. Ella A, yo D, lejísimos”, profundizó Moldavsky.

Embed

Luego dio detalles íntimos de la situación: “La cita sale tan bien, que después del bar vamos a mi casa, duerme en mi casa, desnuda. Hubo penetración. Me practicó sexo oral”. “Entonces me dice ‘yo en septiembre me voy a España’... estábamos a dos semanas de que se vaya. Y me dice ‘Vení conmigo’”, siguió el conductor, que luego vio cómo su compañero de programa confirmaba la identidad de Lali.

“Ella me decía ‘Vení conmigo, yo me ocupo de todo… vas a estar en Madrid, ¿Qué te puede pasar de malo? Son 8 meses… es un planazo’”, sentenció el conductor de OLGA. Cabe destacar que el viaje a España que mencionó fue vinculado con la coincidencia de que la cantante se trasladó al país europeo para filmar su serie Sky Rojo, donde fue protagonista.

Qué dijeron en las redes sociales sobre Eial Moldavsky y sus dichos sobre Lali

En X, los dichos de Eial cayeron muy mal debido a lo poco respetuoso que fue al hablar de la intimidad de una mujer. Así que el divulgador de filosofía e influencer fue liquidado en cuestionamientos.

"Lo de Eial Moldavsky me generó uno de los peores sentimientos que se pueden experimentar: la vergüenza ajena", dijo un usuario.

"Lo de Eial Moldavsky es la prueba más reciente de que no hay que levantarle el ego a los feos. El tipo quedo re caliente con que se le pasó el tren. Podía quedarse con su perfil de pensante y cool pero eligió ser un pelot... boca suelta", aportó otra persona en contra del conductor de Olga.