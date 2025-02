Como hace con Lali, Milei atacó a María Becerra: "Habla según quien le llena el bolsillo"

Al igual que hizo con Lali Espósito , el presidente Javier Milei declaró como su nueva "enemiga" a otra cantante popular de nuestro país: María Becerra . Es que la joven criticó al gobierno y pidió donaciones para combatir los incendios en la Patagonia, pero al libertario no le gustó.

"Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego", publicó este jueves por la mañana el jefe de Estado en su perfil de X.

Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. CIAO! https://t.co/hFmcoVgx6s

“La nena de Argentina”, como se la conoce a María Becerra, había cuestionado a la Casa Rosada por una supuesta falta de ayuda para responder a los preocupantes incendios en Chubut y Río Negro.

Posteo de Javier Milei ante los cuestionamientos de María Becerra Posteo de Javier Milei ante los cuestionamientos de María Becerra. Captura redes

Durante su presentación en el festival de música, la cantante le dijo a las más de 450.000 personas presentes: "No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros”.