Javier Milei apuntó contra María Becerra luego de su crítica al Gobierno por los incendios en El Bolsón

Sobre el escenario de la Fiesta Nacional de la Confluencia y frente a medio millón de personas, María convocó a los presentes a involucrarse con la situación que afecta a la Patagonia hace más de 13 días: "No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación, y si el Estado no está dando la ayuda necesaria la damos nosotros".