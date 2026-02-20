Cuál fue el chocolate de los hijos de Ricardo Fort que nunca salió al mercado: aún se lamentan

En declaraciones a La Nación, la modelo contó que empezó a trabajar en la empresa que le dejó su padre, en la parte de compras, ventas y pedidos. "En un principio recorrí todo viendo cargos para ver dónde me podía sentir cómoda", compartió la hermana de Felipe Fort, quien prefirió no involucrarse en el negocio familiar.
Mart Fort contó que existió un plan para crear una versión XL del Marroc
Pero luego, Marta reveló que existió un plan para crear una versión grande del Marroc, golosina emblema de Felfort, pero que terminaron desistiendo. “ Llegaron a la conclusión de que la forma de esa golosina es icónica así. Hay un montón de estudios detrás de cada cambio. No es que pinta algo y se hace. Pero no quiere decir que en algún momento eso no se retome y sea un hit”, explicó.
Si bien reconoció que no hubo ningún conflicto con sus seres queridos, dijo que un conjunto de cosas le hicieron entender que iba a ser más feliz afuera, experimentando otro camino. “Por ahora ese lugar no es mi destino”, aclaró.
La hija de Ricardo Fort también reveló los motivos que hicieron que su
hermano no se meta en el rubro chocolatero. “Él directamente no se acercó. Se está ocupando de otros proyectos. Tiene una marca; él está bien y es muy creativo”.