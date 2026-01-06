Marta Fort respondió ante las acusaciones de su primo por la situación de su empresa: "Basta, chicos"

John Fort, primo de Marta, decidió regresar a la Argentina para volver a participar en el negocio familiar, lo que generó un gran revuelo dentro de la empresa.

La disputa dentro de la familia Fort volvió a instalarse en la agenda mediática a comienzos de 2026, cuando John Fort reapareció en televisión para reclamar su participación en la empresa chocolatera fundada por Ricardo Fort y denunciar que su salida habría sido forzada, mientras Marta Fort respondió en vivo marcando distancia con sus planteos.

el problema de salud que padece Marta Fort, hija de Ricardo Fort (1).jpg El regreso del primo de Marta Fort a la Argentina El nuevo capítulo se activó tras la presencia de John en el programa A la tarde (América TV), donde explicó que regresó a la Argentina luego de once años en Miami con la intención de involucrarse en el negocio familiar, al que definió como parte de “el legado”. Durante la entrevista enumeró su formación profesional, se presentó como MBA con perfil emprendedor y mencionó su actual proyecto vinculado a la marca de suplementos Fortify. También recordó su pasado mediático y su participación en el programa Sueños mágicos, aludiendo al impacto que tuvo para él verse promocionado en la vía pública.

Embed John Fort en #ALaTarde sobre Ricardo Fort: pic.twitter.com/bfN00Sz8fe — RATING TV ARG (@ratingtvargg) January 5, 2026

El eje del debate se trasladó luego al stream de DGO, donde Marta Fort fue consultada por los dichos de su primo. El conductor Tucu López introdujo el tema sin rodeos y señaló que John sostiene que su reclamo no tiene motivaciones económicas. La respuesta de Marta combinó ironía y distancia: puso en duda el rendimiento del emprendimiento de suplementos de John y aceptó la posibilidad de dialogar sobre su incorporación a la fábrica, pero remarcó que nunca recibió un contacto directo de su parte a través de canales privados.