Marta Fort respondió ante las acusaciones de su primo por la situación de su empresa: "Basta, chicos"

El nuevo capítulo se activó tras la presencia de John en el programa A la tarde (América TV), donde explicó que regresó a la Argentina luego de once años en Miami con la intención de involucrarse en el negocio familiar, al que definió como parte de “el legado”. Durante la entrevista enumeró su formación profesional, se presentó como MBA con perfil emprendedor y mencionó su actual proyecto vinculado a la marca de suplementos Fortify. También recordó su pasado mediático y su participación en el programa Sueños mágicos, aludiendo al impacto que tuvo para él verse promocionado en la vía pública.
El eje del debate se trasladó luego al stream de DGO, donde Marta Fort fue consultada por los dichos de su primo. El conductor Tucu López introdujo el tema sin rodeos y señaló que John sostiene que su reclamo no tiene motivaciones económicas. La respuesta de Marta combinó ironía y distancia: puso en duda el rendimiento del emprendimiento de suplementos de John y aceptó la posibilidad de dialogar sobre su incorporación a la fábrica, pero remarcó que nunca recibió un contacto directo de su parte a través de canales privados.
Su malestar
Marta también manifestó su malestar por la manera en que, según relató, John habría vinculado su marca personal al conflicto familiar. Contó que le llegó una nota donde él opinaba sobre la empresa mientras promocionaba su emprendimiento y resumió la situación con una frase directa: “Metió chivo”. En la misma línea, señaló que, si bien John habría mencionado ideas como la creación de un “chocolate Dubai”, ninguna propuesta le fue presentada formalmente dentro de la estructura empresarial.
El intercambio terminó de tomar forma cuando desde el programa se lanzó la frase “Basta, chicos”, que Marta retomó con humor, pero también como un mensaje claro. Subrayó que John dispone de los teléfonos de los integrantes de la familia y que, si su intención fuera aportar, podría hacerlo sin convertir la disputa en un tema público.