Carolina Amoroso compartió las primeras fotos del nacimiento de Vicente

La periodista, que dio a luz la semana pasada, publicó un emotivo mensaje en redes para anunciar la llegada de su bebé.

El pasado 11 de septiembre, la periodista de TN Carolina Amoroso anunció con emoción el nacimiento de su hijo Vicente, fruto de su relación con Guido Covini, y a través de las redes sociales, compartió fotos con un mensaje lleno de gratitud que conmovió a colegas y seguidores.

En redes sociales, compartió un mensaje cargado de emoción y agradecimientos, en el que celebró el inicio de una nueva etapa junto a su pareja, rodeada de afectos y acompañamiento profesional. “Vicente ya está en nuestros brazos… y todavía nos cuesta creerlo”, escribió en su posteo.

Carolina Amoroso Carolina Amoroso mostró las primeras fotos de su hijo recién nacido. Instagram En otras líneas, Amoroso agregó: “De la panza a los brazos. Del deseo al encuentro. Bienvenido, Vicente. Gracias por 9 meses mágicos y por ser nuestro mejor sueño”.

Las primeras fotos de Vicente, el hijo de Carolina Amoroso Amoroso también dedicó palabras especiales al equipo médico que la acompañó durante el embarazo y el nacimiento de su hijo.“Gracias de corazón a Leonardo Mezzabotta, nuestro obstetra que nos acompañó desde la primera consulta, a la gran guía, la partera Silvina Cadilla y a todo el equipo de Sanatorio Los Arcos”, expresó.

Además, mencionó a los doctores Jorge y Adriana Hamer, y agradeció especialmente a su círculo íntimo. “Gracias eternas a la familia y a los amigos que estuvieron cerca en cada paso: gracias por sostener, por esperar, por celebrar”.

Carolina Amoroso Carolina Amoroso mostró las primeras fotos de su hijo recién nacido. Instagram Carolina Amoroso Carolina Amoroso mostró las primeras fotos de su hijo recién nacido. Web Carolina Amoroso Carolina Amoroso mostró las primeras fotos de su hijo recién nacido. Web Uno de los momentos más emotivos del mensaje fue la dedicatoria al abuelo paterno del bebé, quien no solo estuvo presente durante su embarazo, sino también como profesional. “Mención especial al abuelo @hectornorberto1, que nos ayudó con el amor de abuelo y la experiencia de obstetra”. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos por parte de colegas, amigos del medio y seguidores, que celebraron la llegada del pequeño Vicente con profunda alegría.