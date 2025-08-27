27 de agosto de 2025 - 13:18

Quién es y a qué se dedica Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

Siguiendo los pasos de sus padres, Luca busca ser una personalidad conocida de los medios de comunicación.

El hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá ha comenzado a ganar protagonismo en las pantallas.

El hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá ha comenzado a ganar protagonismo en las pantallas.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Lali Espósito imitó a Luck Ra en La Voz Argentina.

Con peluca azul y vestida de jean, Lali Espósito "reemplazó" a Luck Ra en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
la emocion de jimena baron al elegir a su ninera como la madrina de su hijo, arturo

La emoción de Jimena Barón al elegir a su niñera como la madrina de su hijo, Arturo

Por Redacción Espectáculos

Nacido de la corta pero intensa (y conflictiva) relación entre la actriz y el conductor, Luca llegó al mundo a principios de los años dos mil y creció en medio del foco mediático.

Luca Martin
El hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá ha comenzado a ganar protagonismo en las pantallas.

El hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá ha comenzado a ganar protagonismo en las pantallas.

El tiempo pasó, las heridas cicatrizaron y ambos padres recompusieron sus caminos: Nancy tuvo dos hijos más junto a Echarri, mientras que Matías Martin fue padre nuevamente con Natalia Graciano. Hoy, tanto Nancy como Matías mantienen una excelente relación y comparten la alegría de ver a su hijo mayor abrirse paso en los medios.

La carrera del hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá

Con una personalidad inquieta y versátil, Luca supo hacerse un nombre propio. Actualmente, usa sus redes sociales para mostrar su día a día y es una personalidad de internet súper exitosa.

Luca Martin
El hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá ha comenzado a ganar protagonismo en las pantallas.

El hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá ha comenzado a ganar protagonismo en las pantallas.

Luca Martin
El hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá ha comenzado a ganar protagonismo en las pantallas.

El hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá ha comenzado a ganar protagonismo en las pantallas.

Pero su desembarco en el teatro sorprendió a muchos. El joven se animó a integrarse a Sex, la exitosa obra de José María Muscari, donde explora su lado más íntimo y artístico. “Tengo dos monólogos a lo largo del show, un número musical junto a una compañera, Flor, donde cantamos Toxic de Britney Spears, más un par de apariciones bailando y divirtiéndome con el elenco”, contó en una entrevista.

En paralelo a su carrera profesional, Luca atravesó cambios en lo personal. A principios de 2024 comenzó una relación la periodista Eugenia Aiello en la que incluso habían decidido convivir, pero la relación terminó inesperadamente justo antes de que se confirmara su incorporación a Sex.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cristóbal Emiliano Almendra, acusado de asesinar a su hijo. Gentileza Poder Judicial. 

El padre que le disparó a su hijo evitó la prisión perpetua: "¿Cómo lo voy a matar? No sé cómo salió el tiro"

Por Oscar Guillén
Cristóbal Emiliano Almendra Blázques (72) acusado por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego” cuya víctima fue Facundo Almendra Sosa (36). Gentiliza Poder Judicial de Mendoza. 

Juicio en San Carlos: ¿lo mató su padre al dispararle por la espalda o murió por una bacteria intrahospitalaria?

Por Oscar Guillén