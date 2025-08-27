Quién es y a qué se dedica Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

Siguiendo los pasos de sus padres, Luca busca ser una personalidad conocida de los medios de comunicación.

El hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá ha comenzado a ganar protagonismo en las pantallas.

Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, logró construirse un camino propio en los medios, lejos de la sombra de sus famosos padres. Con 25 años, se anima a todo: es panelista en TV, figura de Sex y ya tiene voz propia en los medios.

Nacido de la corta pero intensa (y conflictiva) relación entre la actriz y el conductor, Luca llegó al mundo a principios de los años dos mil y creció en medio del foco mediático.

El tiempo pasó, las heridas cicatrizaron y ambos padres recompusieron sus caminos: Nancy tuvo dos hijos más junto a Echarri, mientras que Matías Martin fue padre nuevamente con Natalia Graciano. Hoy, tanto Nancy como Matías mantienen una excelente relación y comparten la alegría de ver a su hijo mayor abrirse paso en los medios.

La carrera del hijo de Matías Martin y Nancy Duplaá Con una personalidad inquieta y versátil, Luca supo hacerse un nombre propio. Actualmente, usa sus redes sociales para mostrar su día a día y es una personalidad de internet súper exitosa.

Pero su desembarco en el teatro sorprendió a muchos. El joven se animó a integrarse a Sex, la exitosa obra de José María Muscari, donde explora su lado más íntimo y artístico. "Tengo dos monólogos a lo largo del show, un número musical junto a una compañera, Flor, donde cantamos Toxic de Britney Spears, más un par de apariciones bailando y divirtiéndome con el elenco", contó en una entrevista.