Anibal Pachano se quebró al hablar de su enfermedad: "Se me disparó por tercera vez"

El famoso coreógrafo contó cómo transita esta etapa de su vida, en la que se ocupa de su estado clínico.

Aníbal Pachano contó una noticia que lo atraviesa personalmente. “Se me disparó por tercera vez el cáncer”, aseguró sin preámbulos frente a las cámaras. El coreógrafo detalló que actualmente transita una etapa de análisis médicos, autorizaciones clínicas y estudios especiales.

Hace algunas semanas recibió una nueva operación. “Se disparó nuevamente el cáncer, estoy recién operado y en recuperación, eso me tenía muy preocupado. Por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me deja de preocuparme”, sostuvo Pachano.

Anibal Pachano Anibal Pachano contó como transita su enfermedad. web Anibal Pachano será abuelo El artista relató que hace tuvo que enfrentar un momento cargado de emociones cuando su hija Sofía le contó la noticia de que iba a ser abuelo. “Cuando Sofía me contó con una sorpresa que iba a ser abuelo se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, porque yo sabía que iba a un estudio muy particular, que es el PET, donde te escanean con radiación todo el cuerpo. Ser abuelo va a ser toda una experiencia, ojalá que la pueda disfrutar”, expresó.

En este proceso de transitar la enfermedad por tercera vez, Pachano reconoció que la llegada de su primer nieto le renueva la esperanza y la energía. “Tengo ganas ahora de sentarme un rato con el psiquiatra para hablar un poco del aquí para adelante. En esta vida no me puedo quejar de nada, de resiliencia, tuve más aciertos que errores”, afirmó, demostrando la actitud ante la adversidad que lo ha caracterizado durante años.

Anibal Pachano Anibal Pachano contó como transita su enfermedad. web “Este es el mismo cáncer que va disparando a distintos lugares. Primero fue a un pulmón, después del segundo pulmón se disparó al cerebro, y del cerebro a la suprarrenal. Volvió a activarse desde el pulmón, se disparó a la suprarrenal derecha y me operaron el 30 de junio.