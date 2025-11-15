15 de noviembre de 2025 - 08:04

Anibal Pachano se quebró al hablar de su enfermedad: "Se me disparó por tercera vez"

El famoso coreógrafo contó cómo transita esta etapa de su vida, en la que se ocupa de su estado clínico.

Anibal Pachano contó como transita su enfermedad.&nbsp;

Anibal Pachano contó como transita su enfermedad. 

Anibal Pachano
Anibal Pachano contó como transita su enfermedad.

Anibal Pachano contó como transita su enfermedad.

Anibal Pachano será abuelo

El artista relató que hace tuvo que enfrentar un momento cargado de emociones cuando su hija Sofía le contó la noticia de que iba a ser abuelo. “Cuando Sofía me contó con una sorpresa que iba a ser abuelo se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, porque yo sabía que iba a un estudio muy particular, que es el PET, donde te escanean con radiación todo el cuerpo. Ser abuelo va a ser toda una experiencia, ojalá que la pueda disfrutar”, expresó.

En este proceso de transitar la enfermedad por tercera vez, Pachano reconoció que la llegada de su primer nieto le renueva la esperanza y la energía. “Tengo ganas ahora de sentarme un rato con el psiquiatra para hablar un poco del aquí para adelante. En esta vida no me puedo quejar de nada, de resiliencia, tuve más aciertos que errores”, afirmó, demostrando la actitud ante la adversidad que lo ha caracterizado durante años.

Anibal Pachano
Anibal Pachano contó como transita su enfermedad.

Anibal Pachano contó como transita su enfermedad.

“Este es el mismo cáncer que va disparando a distintos lugares. Primero fue a un pulmón, después del segundo pulmón se disparó al cerebro, y del cerebro a la suprarrenal. Volvió a activarse desde el pulmón, se disparó a la suprarrenal derecha y me operaron el 30 de junio.

Mientras tanto, Pachano continúa su rutina laboral en Bendita Tv por Canal 9 y en Aló Pachano en Radio Nacional, todos los domingos de 12 a 14. El artista insistió en su postura positiva frente a la vida y la adversidad. Pese a las preocupaciones y tratamientos, elige enfocarse en los aciertos y en las cosas buenas que atraviesan su presente.

