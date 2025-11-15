Anibal Pachano se quebró al hablar de su enfermedad: "Se me disparó por tercera vez"

En este proceso de transitar la enfermedad por tercera vez, Pachano reconoció que la llegada de su primer nieto le renueva la esperanza y la energía. “Tengo ganas ahora de sentarme un rato con el psiquiatra para hablar un poco del aquí para adelante. En esta vida no me puedo quejar de nada, de resiliencia, tuve más aciertos que errores”, afirmó, demostrando la actitud ante la adversidad que lo ha caracterizado durante años.
“Este es el mismo cáncer que va disparando a distintos lugares. Primero fue a un pulmón, después del segundo pulmón se disparó al cerebro, y del cerebro a la suprarrenal. Volvió a activarse desde el pulmón, se disparó a la suprarrenal derecha y me operaron el 30 de junio.
Mientras tanto, Pachano continúa su rutina laboral en Bendita Tv por Canal 9 y en Aló Pachano en Radio Nacional, todos los domingos de 12 a 14. El artista insistió en su postura positiva frente a la vida y la adversidad. Pese a las preocupaciones y tratamientos, elige enfocarse en los aciertos y en las cosas buenas que atraviesan su presente.