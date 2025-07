"Ojalá la pueda disfrutar": el delicado estado de salud de Aníbal Pachano a meses de ser abuelo

“ Se disparó nuevamente el cáncer , estoy recién operado y en recuperación, eso me tenía muy preocupado. Por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me deja de preocuparme”, contó Pachano en diálogo con Teleshow.

Aníbal Pachano va a ser abuelo por primera vez y enfrenta un nuevo cáncer

El momento en el que Sofía le comunicó que estaba embarazada fue tan emotivo como inesperado. “Cuando Sofía me contó con una sorpresa que iba a ser abuelo se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, porque yo sabía que iba a un estudio muy particular, que es el PET, donde te escanean con radiación todo el cuerpo. Ella me tenía que decir que estaba embarazada porque me tenía que dar una razón por la que no me podía acompañar", explicó.