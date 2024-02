Zoe de Gran Hermano ni lo imagina: su mamá, su novio y su cuñado irán a la justicia por su culpa

Mientras Zoe Bogach disfruta de seguir en competencia en Gran Hermano, afuera de las paredes de la casa, todo en su vida es polémica. Ahora, Aixa, su mamá, que ya le dio una sanción por romper las reglas del Congelados, vuelve a complicarle la imagen positiva a su hija.

Todo comenzó después de que se filtraran una serie de audios de Aixa Abasto acusando al novio de Zoe, Manuel Ibero, de ser homofóbico y haber golpeado a su hermano menor hasta dejarlo internado.

La madre y el novio de Zoe irán a la justicia, tras pelearse por ella.

En los audios puede escucharse a la madre de Bogach afirmar: “Es que no puede con su ego. No sabes lo que vive su hermano, tiene 19 años y yo me hice íntima amiga del chico que es gay. Manuel lo re discrimina por ser gay. Lo recontra cagó a trompadas, , a tal punto que lo dejó hospitalizado una semana”.

ABRO HILO 🧵



para los amantes del chisme les traigo toda la información que encontré de la interna familiar que hay entre el novio y la mamá de zoe.



hay amenazas, armas de fuego y mucho más entre medio#GranHermano pic.twitter.com/YN8M3QN1rJ — agus (@aerysgot) February 28, 2024

Ante estas acusaciones, Justo Ibero, cuñado de la concursante más joven de GH 2023 decidió salir a desmentir a Aixa.

“Hola soy Justo Ibero, el hermano de Manuel el novio de Zoe. Quería aclararles que llegó a mi conocimiento que hay unos audios que a mí mi hermano me internó una semana supuestamente y son de la mamá de Zoe”.

“Quería aclarar que esto no es cierto y que yo me llevo increíble con mi hermano. Tenemos una relación hermosa. De hecho, es de las personas que más me apoyan en todo. Así que quería salir a aclarar eso porque la realidad es que no es cierto”, aseguró el chico.

A este video le siguieron una gran cantidad de historias de Instagram de Manuel Ibero muy enojado con su suegra por ensuciar su nombre y confirmó que su mala relación viene desde mucho tiempo atrás.

“Buenas, a lo largo de estos 3 meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacía mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de MENORES DE EDAD con la intención de manipular generar odio en mi contra”,

La madre y el novio de Zoe irán a la justicia, tras pelearse por ella.

“Lamentablemente, llegué a un punto en el que ya no soy capaz de guardarlo más (mi idea era esperar a que mi novia salga del programa y contar con su autorización para realizar las acciones legales correspondientes)”, comenzó Manu.

La madre y el novio de Zoe irán a la justicia, tras pelearse por ella.

“Sé que llegado el momento ella entenderá porque me vi obligado a hacer esto”, continuó apenado por tomar protagonismo, cuando es su novia la que concursa en Gran Hermano y lo hace muy bien.

“Debo nuevamente velar por mi imagen, mi honor y el de mi familia, por lo tanto, procederé a exponer algunas de las barbaridades expresadas sobre mí por parte de esta persona, así como también mostraré evidencia desacreditando los dichos maliciosos e injustificados. Aclaro que ya inicié las acciones legales correspondientes”, remarcó.

La madre y el novio de Zoe irán a la justicia, tras pelearse por ella.