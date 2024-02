Culparon de algo gravísimo al novio de Zoe de Gran Hermano: “Le haría una denuncia”

En las últimas horas, Manuel Ibero, novio de Zoe Bogach, participante de Gran Hermano, reaccionó furioso tras ser acusado de querer cometer un terrible delito.

A Manuel se lo tildó de intentar difundir fotos íntimas de su pareja a cambio de dinero, algo que ya se desmintió, pero dejó mucha tela para cortar.

“Habría querido vender fotos íntimas de ella. Aixa (la mamá de Zoe) les habría prohibido la entrada a las próximas galas del programa”, fueron las palabras que el influencer Nahuel Saa, conocido por su nombre artístico, La Criti, utilizó para dar la noticia en sus redes sociales.

Acusan al novio de Zoe Bogach de algo muy extremo.

Indignado por lo ocurrido, el abogado, rompió el silencio a través de sus redes sociales y negó dichas versiones asegurando que llevará el tema a la Justicia. En tanto, la mamá de Zoe salió a defenderlo y aseguró que ella “no se deja sacar fotos íntimas”.

El descargo de Manuel, fue contundente. “Buenas, jamás pensé que iba a tener que hacer esto, pero lamentablemente debo velar por mi imagen y mi persona”, comenzó diciendo en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

“Las noticias que difundió cierto ‘periodista’ en mala fe son totalmente falsas. Sé que ya fueron desmentidas, pero me gustaría poder hacer un descargo propio, ya que el afectado fui yo”, continuó desde Punta del Este, dónde está de vacaciones y lo que motiva sus ausencias al estudio de Gran Hermano.

“De más está decir que la difamación es un delito a la luz del Código Penal Argentina y aunque a veces a algunos se les olvide. Por lo tanto, adoptaré las medidas correspondientes para esta cuestión”, adelantó.

Sobre la participación de su novia en Gran Hermano, Ibero señaló: “Siempre supe los riesgos que genera la exposición, pero decidí bancar a mi novia y eso continuaré haciendo. Muchas gracias por leer y aguante Zoe”.

Qué dijo la mamá de Zoe Bogach sobre la acusación al novio de su hija

En sus historias de Instagram, Aixa Abasto, también desmintió a La Criti. “¡Esto es una absoluta mentira! Deberías averigua antes de tu intento de periodismo patético”, apuntó.

Además, explico que su hija no haría eso: “Primero: Zoe no se deja sacar fotos íntimas, ¡lo tiene muy claro! Y sí, lo sé. Segundo: si el novio hubiera hecho eso, directamente le haría una denuncia”.

Asimismo, Aixa visitó el pasado martes el programa de streaming de Gastón Trezeguet, y aseguró: “Yo conozco a mi hija y no es una chica que mande fotos. Lo hablamos hasta cuando le han pedido... entonces para vos Criti que publicaste eso por qué no me llamás y me preguntás”.