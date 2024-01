Yas Gagliardi, la voz joven de la música pop, llega al Encuentro de las Naciones de Junín

Es parte de la nueva generación de cantantes, que crecieron con YouTube y las redes sociales como puente para dar a conocer su música. Yas Gagliardi, la cantante cordobesa nacida en Villa María, es una de las voces de la música pop y urbana que crece firme en la escena.

Desde 2015, cuando editó su primer disco homónimo, Yas supo fortalecer su estilo y continuar con una línea de trabajo con su música propia, que le permitió llegar a varios festivales e incluso participar en los Latin Grammy 2020, y en 2022 realizó su primera gira “Tu Llamada Tour”.

Hoy, con un nuevo single recién editado, la cantante comenzó la temporada de verano con una serie de presentaciones en distintos festivales y el próximo martes 23 de enero abrirá la última noche del Encuentro de las Naciones 2024 en Junín.

La vigésima edición del encuentro en Junín tendrá un cierre de lujo.

UNA ARTISTA INTEGRAL QUE APUESTA A TODO

En el último año, Yas lanzó una serie de singles que formarán parte de un próximo material. El tema “Enredo” cuenta con más de 500 mil vistas en YouTube y recientemente lanzó el single “Capricho”, con el que incursiona en el R&B, un nuevo sonido para su obra. La composición es de Yas junto a Coco Ferreyra, quien también produjo el tema.

“Estoy lanzando singles que formarán parte de un EP y esta semana sale ‘Capricho’. Desde hace un año comencé en la música urbana de manera más fuerte. Me di cuenta que la música que escuchaba era de ese género, por eso me dieron ganas de explorar y ver con qué me sentía cómoda”, cuenta Yas sobre su reciente lanzamiento.

Pero además de cantar y componer sus propias canciones, la cantante también es actriz. Por un lado, en 2019 participó de la serie “Go! Vive a tu manera”. Y en 2023 protagonizó la serie de Prime Video “Melody, la chica del metro”, producida por Warner Music y Trinity Entertainment, con la que sumó popularidad entre el público joven.

“Yo me dedico a la música, pero creo que como artista hay que saber hacer de todo, y eso me lleva a lo que soy arriba del escenario. No son cosas aisladas, sino todas cualidades que forman mi estilo. Por ejemplo, en el nuevo show, la actuación va por el lado de la interpretación y el baile con las coreografías. Y la música con mis propias canciones”.

-Hoy la industria pide que los músicos jóvenes sean más integrales.

-Eso es súper bueno, que los jóvenes sean artistas integrales y no se encasillen en una sola disciplina. Y también crecer en todo. Pero el vivo a mí me encanta, es mi momento favorito, donde puedo hacer todo lo que me gusta. Pero para mí el camino de la música tiene que ver con eso, ir paso a paso, hacer música, y que la gente te vaya conociendo de a poco. Y si ese proceso no está, no podés avanzar. Creo que lo más importante es disfrutar el día a día.

Para este año, Yas planea lanzar nuevas canciones con un par de colaboraciones de artistas nacionales e internacionales, siempre interpretando sus propias composiciones, tarea que hace desde sus comienzos, en el segundo disco “Indeleble” y en sencillos como “Boys Will Be Boys” junto a Sarah Lenore, “Perder la memoria” y “Tu llamada”.

“Comencé muy chica a componer y mi crecimiento tiene que ver con lo que voy viviendo en lo personal y lo profesional. Mis composiciones tienen que ver con eso, con las vivencias que tengo. La ansiedad siempre está, la adrenalina de que a la gente le guste una canción y que el público que te conoce te siga apoyando. A veces uno pierde el foco, pero hay una pregunta clave que me hago, que es: ‘¿Por qué estoy haciendo esto?’ Y siempre que estés feliz lo demás llega. Esa es la clave, ser consciente de que hacés lo que amás y de a poco vas creciendo”.

La joven cantante acaba de lanzar su nuevo single "Capricho".

-¿Hay algo que te requiera de mayor exigencia?

-No hay nada que lo sienta como una exigencia en el hacer. Quizá lo más difícil es sostener el cantar y bailar en vivo, donde tenés que entrenar y tener técnica para poder hacerlo bien. Toda la preparación previa, saber las coreografías, manejar la voz, es un entrenamiento constante que tenés que sostener y eso tal vez es lo más duro.

-¿Cómo vivís la experiencia de que hoy en la industria de la música surjan cada vez más figuras jóvenes, sobre todo en el pop y la música urbana?

-Me parece bueno que la industria le dé posibilidad a todos los artistas, que te puedan escuchar por las plataformas. Entre las redes, las plataformas y tener escenarios donde poder mostrarnos y conectar con la gente es lo mejor. Yo lo vivo con emoción y con ganas, y me gusta que a todos les vaya bien.

PARA AGENDAR: XX ENCUENTRO DE LAS NACIONES

Hasta el martes 23 de enero, el Parque Recreativo Dueño del Sol ofrecerá su magnífica infraestructura para celebrar la XX edición del Encuentro de las Naciones, donde habrá múltiples colectividades, artistas destacados, además de una amplísima oferta gastronómica y cultural, repletas de comidas típicas, danzas y trajes que hacen a la cultura de cada región.

El sábado 20 tendrá lugar la Fiesta Departamental de la Vendimia denominado “Amaneceres de esperanza”, a cargo de Pedro Marabini y Omar Escales. El domingo 21 será turno del esperado show de Los Palmeras, con una promoción especial 2x1, destinado a pensionados, jubilados, empleados municipales y vecinos del departamento.

El lunes 22, el Encuentro tendrá como show principal la presentación de La Konga y Dale K’Va. Y para el cierre, el martes 23 de enero, tendrá lugar el show de Yas Gagliardi, Emanero y la presentación estelar de Abel Pintos.

Las entradas están disponibles en Tuentrada.com con una entrada general de $5600 (incluye servicio web), y desde $11000 a $26000 dependiendo el sector por noche.