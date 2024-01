La ex mánager de Canserbero cambió su versión y negó el asesinato del músico

La exrepresentante de Canserbero, Natalia Améstica, reveló hace unas semanas en un video que perpetró el asesinato del rapero venezolano. No obstante, en un giro inesperado, ha modificado su declaración, asegurando haber sido presionada para reconocer su responsabilidad en el crimen.

En esta ocasión, la mujer envió una carta a sus abogados en Chile y negó absolutamente todo lo que dijo en el videoclip compartido hace algunas semanas. En el documento, Améstica señaló que el crimen si ocurrió en su casa cuando el rapero le pidió quedarse durante una noche.

Qué confesó la ex mánager de Canserbero

Sobre esa noche, agregó que Canserbero se quedó esa noche en la casa de Molnar y ella se fue a la habitación junto a su pareja. “Nos quedamos dormidos hasta que pasadas las 4:00 am, o casi las 5:00 am, escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a Stoperro (apodo de Carlos Molnar), pegando más fuerte la puerta”, contó.

Seguido de esto, agregó: “No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase: ‘Enciérrate aquí’. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse”.

Es así que la ex manager contó que cuando salió del lugar encontró a su pareja tendida en el piso. De la desesperación, gritó a los vecinos hasta que una de ellas la atendió y, a los minutos, le gritó que alguien se había lanzado al vacío desde el balcón. “Yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone (Canserbero) en el piso”, dijo Améstica.

“Ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono, llamar a su mamá, a mi familia, aquellos de los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”, cerró su confesión.