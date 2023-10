Wos sorprendió al dedicar un freestyle en contra de Milei, Macri y Bullrich, en pleno recital

Wos, cantante, músico y freestyler, dejó en claro su postura sobre el balotaje del 19 de noviembre en un multitudinario show en Morón.

En su brillante carrera, Wos ha explorado diversas influencias y géneros, pero su esencia sigue siendo la rebeldía y el compromiso con sus convicciones.

En esta ocasión, el artista no dudó en expresar su opinión sobre la política argentina actual y los candidatos involucrados en las elecciones.

En el escenario de Morón, Wos entonó una frase que no pasó desapercibida: “No soy un falso león y no rancheo con los gatos, ni me abrazo a un pato”.

Esta declaración se interpreta como una clara referencia a los candidatos presidenciales y a sus respectivos partidos.

El “león” hace alusión a Javier Milei, mientras que el “gato” y el “pato” representan a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes han mostrado su apoyo a Milei y su plataforma política.

Wos, a través de sus letras y su presencia en el escenario, es un artista comprometido con la realidad política y social de su país.

El público de Wos cantó en contra de Milei

En este concierto en Morón, no solo compartió su música con el público, sino que también se unió a la expresión de las voces críticas que se oponen a ciertos candidatos.

El recital en Morón fue un evento multitudinario en el que Wos interpretó sus éxitos, como “Arrancarmelo,” “Canguro,” y “Andromeda.” Además, sorprendió al público al invitar a Nicki Nicole al escenario para cantar “Cambiando la piel.”

Otro momento destacado de la noche fue cuando el público presente comenzó a cantar en contra de Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza.

La consigna “El que no salta vota a Milei” resonó en el lugar y se viralizó en las redes sociales. Esto refleja la clara postura de Wos y de una parte del público presente en el recital.

Seguí Leyendo