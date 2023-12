“Welcome to Derry” estrenó un pequeño avance: qué se sabe de la precuela de “IT”

En una nueva oportunidad para los fanáticos del género de terror y también para aquellos que siguen las adaptaciones cinematográficas de las espectaculares historias y relatos de Stephen King, “Welcome to Derry” está cada vez más próxima a estrenarse.

Welcome to Derry estrenó avance. / HBO Max

Con el director argentino Andy Muschietti, pronto llegará la plataforma de streaming HBO Maz la precuela de todo lo que sucede en las películas “IT” e “IT 2″. Esto está fundamentado en que se trata de los eventos anteriores a los ya conocidos.

El día de hoy desde las cuentas oficiales de dicha plataforma se dio a conocer un pequeño avance de unos 6 segundos en donde se revelan algunos planos ya grabados. En ellos se pueden observar un grupo de niños en bicicleta que pasean por Derry, el pueblo que acecha el payaso maldito Pennywise.

Un detalle que no podía faltar es un ser arrastrado a un río desde un bote a través de una aterradora mano y los característicos globos de color rojo que se muestran esta vez atorados en las ramas de un árbol.

Uno de los showrunners y también encargado de los libretos que expresan cada uno de los detalles que conecta esta historia con sus posteriores es Jason Fuchs. Tanto este trabajador como el argentino Muschietti, son los encargados de narrar este nuevo momento cronológico que se desarrolla en la ciudad de Derry y mostrará una nueva etapa en la vida de la criatura cambiante que devora niños y es conocida como el payaso Pennywise.

Pennywise.

Aún no se han revelado detalles claros sobre los personajes que interpretarán ni la totalidad de los actores aunque si se revelaron pequeños adelantos. Entre las figuras anunciadas se encuentran: Madeleine Stowe (12 Monos), Jovan Adepo (Overlord), Chris Chalk (Gotham), Taylour Paige (El vengador tóxico), James Remar (The Warriors) y Stephen Rider (Daredevil).

Bill Skarsgård es Pennywise. Foto: Twitter

“Welcome to Derry” aún tiene algunos años antes de desvelar al público los orígenes de Eso y los horrores que ha causado durante siglos al acechar la ciudad. Mientras tanto, es importante recordar que tanto It (Eso) como It: Capítulo Dos están actualmente disponibles en HBO Max. Con suerte, la variedad de otros títulos que se han anunciado mantendrá a los espectadores emocionados y suscritos a la plataforma durante todo el año 2024, al menos.

