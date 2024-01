Wanda Nara tuvo que elegir entre tener relaciones con Luis Ventura o con Rusherking

Luis Ventura, reconocido periodista, ha sido el protagonista de una situación inesperada al ser mencionado por Wanda Nara en una confesión picante sobre una posible noche de intimidad.

La mediática, conocida por compartir detalles íntimos de su vida, sorprendió con su elección durante una charla en el streaming Rumis con su hermana Zaira Nara, donde la provocativa Juariu le planteó un escenario hipotético.

En ese contexto, Vicky Braier lanzó la pregunta que generó revuelo: “Vas a tener que pensarlo bien. Rusherking o Luis Ventura”. Sin esquivar la situación, Wanda Nara aceleró y afirmó: “Con Luis Ventura. Tendría más experiencia, me imagino”.

Esta confesión inesperada ha generado revuelo en los medios y en las redes sociales, convirtiéndose en tema de conversación en diferentes espacios.

La elección de Nara no solo quedó en esa afirmación, sino que también incluyó elogios hacia el veterano periodista: “A Ventura no le conozco muchas parejas, a mí me la bajan los hombres que se enredan con muchas mujeres diferentes, es como sentirme una más. Con Luis Ventura me sentiría especial”.

Qué contestó Luis Ventura ante la frase picante de Wanda Nara

La elección de Wanda Nara y la reacción de Luis Ventura han dejado a muchos sorprendidos, agregando un capítulo más a la serie de revelaciones llamativas de la mediática.

La noticia no pasó desapercibida y llegó a oídos de Luis Ventura, quien como panelista en el programa A la tarde, abordó el tema. Ante la consulta de Karina Mazzocco sobre si le sorprendió el testimonio de Nara, Ventura respondió: “En el caso de Wanda sí”.

La conductora, buscando obtener más detalles, lanzó la pregunta: “¿Wanda o La China?”. La respuesta de Luis no se hizo esperar, y afirmó de manera contundente: “Nooo Wanda. La conozco como a nadie porque la vi nacer. Wanda sabe jugar”.