El relato crudo de Zaira Nara sobre la salud de Wanda: “Uno piensa que las malas noticias nunca llegarán”

Desde Punta del Este, Zaira Nara abordó diversos temas en una entrevista con Socios del Espectáculo, destacando la salud de su hermana Wanda, su relación con el jugador de polo Facundo Pieres y la distancia con la conductora Paula Chaves.

Zaira Nara, al referirse al estado actual de Wanda, expresó: “Ella está muy bien, se la ve en excelente estado, afortunadamente”.

La modelo compartió cómo vivió el diagnóstico de leucemia de su hermana, destacando la incertidumbre que afectó a todos: “Wanda es de todos y nos afectó a todos no saber qué le sucedía. Afortunadamente, está atravesando un momento muy positivo y eso me llena de alegría”.

En cuanto a la experiencia de recibir malas noticias de alguien cercano, Zaira reflexionó: “Uno tiende a pensar que las malas noticias solo suceden en el noticiero y nunca nos afectarán personalmente. La verdad es que cuando llega de alguien cercano, pensás: ‘Ay, la puta madre. También puedo experimentar ese dolor que se ve en las redes sociales y en la televisión’”.

La modelo reconoció que situaciones como estas la hacen más consciente y humana, valorando la importancia de la familia y los momentos cotidianos.

“Para mí, todo este tipo de cosas son como cachetazos que me da la vida que me hacen decir ‘y yo me estaba preocupando por esto’”.

Zaira Nara se refirió al conflicto con Paula Chaves por su novio Facundo Pieres

En cuanto a su relación con Facundo Pieres, Zaira compartió: “No estoy comprometida, pero sí estoy en pareja”. Sin entrar en detalles de su vida privada, comentó: “No suelo involucrarme en asuntos de la vida privada, ya que las conversaciones privadas pueden volverse demasiado íntimas al replicarlas. Lo positivo es que estoy muy bien, todo está en orden”.

Sobre su amistad con Paula Chaves, la modelo reconoció la distancia actual: “Amo a Pau, Pedro, a sus hijos. Para mí es mi familia y estamos en un momento en que no hay vínculo. No voy a mentir”.

“Mi sentimiento está intacto. Pienso que son buena gente, me gusta tenerlos cerca, me duele no estar cerca de ellos y no tenerlos en mi día a día. Pero también soy madura y entiendo que hay circunstancias en la vida que te alejan de la gente y esto es lo que pasó”, concluyó Zaira Nara sobre su relación con Paula Chaves.